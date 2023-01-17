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Posted Сегодня, 19:12

Published Сегодня, 19:12

Modified Сегодня, 19:16

Updated Сегодня, 19:16

В Старом Осколе будет еще один бассейн

Сегодня, 19:12
Заявленный ранее оздоровительный бассейн в микрорайоне Дубрава-3 все-таки построят. Правда, объект появится позже намеченного срока. Когда точно, власти не сообщают.

Возведение отложили по инициативе инвестора, у которого несколько изменились финансовые планы из-за общей обстановки в 2022 году. Задумывалось, что оздоровительный бассейн откроют рядом со сквером на Дубраве. Но пару лет назад  построили тут комплекс не по опубликованному в интернете эскизу, а усеченный вариант. Открыли только торговую точку, про бассейн якобы забыли.

Оскольчанка вынесла на вид главе Старого Оскола Андрею Чеснокову, что обещания нужно исполнять.

«Инвестиционный проект рассматривался в несколько этапов: торговый объект, социально-значимый объект спортивного назначения. От своих планов никто не отказывался. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации. Намерения инвесторов скорректировала ситуация 2022 года, в том числе и финансовая. Отказа от реализации проекта не было», - пояснил ситуацию градоуправленец.

К сведению, бассейнов в Старом Осколе несколько. Есть оздоровительные и плавательный для тренировок спортсменов. Работают они в каждой части города. Места пользуются спросом у старооскольцев. И анонсированный новый объект, несмотря на достаточное количество аналогичных сооружений, люди ждали в нетерпением.  

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#Татьяна Панарина#Город#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Андрей чесноков#Бассейн#Строительство#Задержка сроков
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