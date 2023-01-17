В Старом Осколе будет еще один бассейн

Возведение отложили по инициативе инвестора, у которого несколько изменились финансовые планы из-за общей обстановки в 2022 году. Задумывалось, что оздоровительный бассейн откроют рядом со сквером на Дубраве. Но пару лет назад построили тут комплекс не по опубликованному в интернете эскизу, а усеченный вариант. Открыли только торговую точку, про бассейн якобы забыли.