В Старом Осколе будет еще один бассейн

Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
Возведение отложили по инициативе инвестора, у которого несколько изменились финансовые планы из-за общей обстановки в 2022 году. Задумывалось, что оздоровительный бассейн откроют рядом со сквером на Дубраве. Но пару лет назад построили тут комплекс не по опубликованному в интернете эскизу, а усеченный вариант. Открыли только торговую точку, про бассейн якобы забыли.
Оскольчанка вынесла на вид главе Старого Оскола Андрею Чеснокову, что обещания нужно исполнять.
«Инвестиционный проект рассматривался в несколько этапов: торговый объект, социально-значимый объект спортивного назначения. От своих планов никто не отказывался. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации. Намерения инвесторов скорректировала ситуация 2022 года, в том числе и финансовая. Отказа от реализации проекта не было», - пояснил ситуацию градоуправленец.
К сведению, бассейнов в Старом Осколе несколько. Есть оздоровительные и плавательный для тренировок спортсменов. Работают они в каждой части города. Места пользуются спросом у старооскольцев. И анонсированный новый объект, несмотря на достаточное количество аналогичных сооружений, люди ждали в нетерпением.