В приграничье Белгородской области ещё одно село попало под обстрел

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Днём 17 января жители села Долгое в Валуйском горокруге получили оповещения об обстреле. Людей попросили уйти в укрытия. Подробностей по ситуации пока нет.
Ночью система ПВО сработала в Белгороде и Белгородском районе. Обошлось без пострадавших. После взрывов в небе очевидцы обнаружили обломки на территории города и района, снимками делятся в Сети.
Помимо этого, утром был обстрел Шебекино. Под огнём ВСУ оказались окраины города. Повреждения получила только ЛЭП. Местные жители также сообщали, что после громких звуков загорелась сухая трава.