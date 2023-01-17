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Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

В приграничье Белгородской области ещё одно село попало под обстрел

Сегодня, 10:49
СМС-предупреждения получили жители валуйского села Долгое. Информации о последствиях на земле нет.
Сюжет
Обстрел

Днём 17 января жители села Долгое в Валуйском горокруге получили оповещения об обстреле. Людей попросили уйти в укрытия. Подробностей по ситуации пока нет.

Ночью система ПВО сработала в Белгороде и Белгородском районе. Обошлось без пострадавших. После взрывов в небе очевидцы обнаружили обломки на территории города и района, снимками делятся в Сети.

Помимо этого, утром был обстрел Шебекино. Под огнём ВСУ оказались окраины города. Повреждения получила только ЛЭП. Местные жители также сообщали, что после громких звуков загорелась сухая трава.

Гладков сообщил подробности утреннего обстрела Шебекино
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#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел#СВО#Белгородская область#Валуйский горокруг#Долгое#Обстрел ВСУ#Смс#Предупреждения
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