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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

В новогодние праздники 2023 года количество пожаров увеличилось на 13%

Сегодня, 14:19
Фото: 1MI
Статистику пожаров в период новогодних праздников озвучил руководитель регионального управления МЧС Сергей Потапов. Несмотря на увеличение числа возгораний, количество погибших уменьшилось.

По данным Потапова, в период новогодних праздников в 2023 году на территории Белгородской области зафиксировано увеличение количества пожаров и уменьшение погибших в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего в текущем году с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года произошло на 13% больше пожаров — 43. В прошлом году их было 38. При этом количество погибших составило два человека (в прошлом году шесть) и ещё один получил травму (в прошлом году два).

1 января в Прохоровском районе произошёл пожар в частном жилом доме. Огонь полностью повредил дом на площади 30 «квадратов». На месте нашли погибшего хозяина дома, 1967 года рождения. Причина — нарушение правил безопасности при эксплуатации печного оборудования.

3 января горела квартира в Валуйском горокруге. Огонь повредил одну комнату на площади 2 м2. На месте пожара нашли труп хозяина квартиры, 1961 года рождения. Несчастный случай произошёл из-за неосторожности при курении.

Больше всего пожаров зарегистрировали в жилом секторе — 27 (62,8% от общего числа пожаров). На втором месте возгорания машин — таких было семь случаев.

Потапов отметил, что из года в год основными причинами пожаров остаются:

  • нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 12 пожаров
  • неосторожное обращение с огнём — 11 пожаров (один человек погиб)
  • нарушение правил устройства и эксплуатации печного и газового оборудования — 10 пожаров (один человек погиб)
  • поджоги — четыре пожара

 

Потапов: Запрет на использование пиротехники не повлиял на количество пожаров
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#Кристина Семенчук#Происшествия#Белгородская область#Сергей потапов#Пожары#Статистика#Гибель
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