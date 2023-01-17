В новогодние праздники 2023 года количество пожаров увеличилось на 13%

По данным Потапова, в период новогодних праздников в 2023 году на территории Белгородской области зафиксировано увеличение количества пожаров и уменьшение погибших в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего в текущем году с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года произошло на 13% больше пожаров — 43. В прошлом году их было 38. При этом количество погибших составило два человека (в прошлом году шесть) и ещё один получил травму (в прошлом году два).