В новогодние праздники 2023 года количество пожаров увеличилось на 13%

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
По данным Потапова, в период новогодних праздников в 2023 году на территории Белгородской области зафиксировано увеличение количества пожаров и уменьшение погибших в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего в текущем году с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года произошло на 13% больше пожаров — 43. В прошлом году их было 38. При этом количество погибших составило два человека (в прошлом году шесть) и ещё один получил травму (в прошлом году два).
1 января в Прохоровском районе произошёл пожар в частном жилом доме. Огонь полностью повредил дом на площади 30 «квадратов». На месте нашли погибшего хозяина дома, 1967 года рождения. Причина — нарушение правил безопасности при эксплуатации печного оборудования.
3 января горела квартира в Валуйском горокруге. Огонь повредил одну комнату на площади 2 м2. На месте пожара нашли труп хозяина квартиры, 1961 года рождения. Несчастный случай произошёл из-за неосторожности при курении.
Больше всего пожаров зарегистрировали в жилом секторе — 27 (62,8% от общего числа пожаров). На втором месте возгорания машин — таких было семь случаев.
Потапов отметил, что из года в год основными причинами пожаров остаются: