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Posted Вчера, 23:37

Published Вчера, 23:37

Modified Сегодня, 00:14

Updated Сегодня, 00:14

В небе над Белгородом раздалось несколько взрывов

Вчера, 23:37
Фото: Bel.ru

Гладков сообщил о работе ПВО в Белгороде и Белгородском районе

Громкие звуки разбудили не только горожан, но и жителей соседних районов.

Около 2:20 в небе над Белгородом было слышно несколько взрывов. Серия звуков была очень громкой, разбудив жителей Белгорода и пригородов.

На момент публикации о причинах взрывов и последствиях на земле у нас информации нет. Читатели писали, что было похоже на работу ПВО, кто-то в небе видел вспышки.

Позже информацию о работе ПВО подтвердили в telegram-канале Вячеслава Гладкова. О возможных последствиях и разрушениях обещали рассказать позже.

#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Операция на Украине#Белгород#Взрывы над Белгородом#Громкие звуки в Белгороде
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