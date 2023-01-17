В небе над Белгородом раздалось несколько взрывов

Posted Вчера, 23:37
Published Вчера, 23:37
Modified Сегодня, 00:14
Updated Сегодня, 00:14
Около 2:20 в небе над Белгородом было слышно несколько взрывов. Серия звуков была очень громкой, разбудив жителей Белгорода и пригородов.
На момент публикации о причинах взрывов и последствиях на земле у нас информации нет. Читатели писали, что было похоже на работу ПВО, кто-то в небе видел вспышки.
Позже информацию о работе ПВО подтвердили в telegram-канале Вячеслава Гладкова. О возможных последствиях и разрушениях обещали рассказать позже.