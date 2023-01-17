В Минобороны РФ рассказали о подвиге белгородца на спецоперации

Ранее белгородец работал в ОМВД России по Борисовскому району. Награждён медалями МВД России «За отличие в службе» III и II степени, медалью «Жукова», нагрудными знаками «Участник боевых действий», «Отличник милиции», «200 лет МВД России», «За отличную службу» II степени.