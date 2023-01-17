В Минобороны РФ рассказали о подвиге белгородца на спецоперации

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Житель Борисовского района — старший сержант Константин Токарь отличился на службе в ходе спецоперации. Подвиг белгородца отметили в Министерстве обороны РФ.
Военнослужащий помог российским войскам продвинуться вглубь обороны противника. Старший сержант выполнял задачи по артиллерийской поддержке мотострелков, которые наступали на позиции ВСУ.
«В ходе наступления Токарь артиллерийским ударом уничтожил опорный пункт противника. Совершив противоогневой манёвр, Константин оперативно развернул орудие на новой позиции и поразил район скопления военной техники и личного состава иностранных наёмников», — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве отметили профессионализм, мужество и отвагу Константина Токаря.
Ранее белгородец работал в ОМВД России по Борисовскому району. Награждён медалями МВД России «За отличие в службе» III и II степени, медалью «Жукова», нагрудными знаками «Участник боевых действий», «Отличник милиции», «200 лет МВД России», «За отличную службу» II степени.