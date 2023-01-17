В этом году в Белгородской области заменят более 100 км сетей водоснабжения

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
За начало 2023 года в Белгородской области поменяли насосы на 14 скважинах. Качество водоснабжения увеличилось у двух тысяч человек в 7 районах и горокругах: Ракитянском, Новооскольском, Яковлевском, Шебекинском, Белгородском, Краснояружском и Алексеевском. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Также глава региона отметил, что в этом году планируется заменить и капитально отремонтировать порядка 200 объектов водоснабжения.
В этом году у нас в планах заменить и капитально отремонтировать более 100 км сетей, а всего в перечне около 200 объектов. Постараемся в своих сообщениях регулярно докладывать о тех работах, которые мы выполняем, потому что понимаем, что запрос на качественное обеспечение водой очень высокий. Предстоит выполнить еще очень много.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что после 2022 года получать нормативную воду стали 52 тысячи белгородцев. Об итогах программ по улучшению водоснабжения отчитался замгубернатора по вопросам ЖКХ Константин Полежаев.