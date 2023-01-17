В этом году в Белгородской области заменят более 100 км сетей водоснабжения

За начало 2023 года в Белгородской области поменяли насосы на 14 скважинах. Качество водоснабжения увеличилось у двух тысяч человек в 7 районах и горокругах: Ракитянском, Новооскольском, Яковлевском, Шебекинском, Белгородском, Краснояружском и Алексеевском. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.