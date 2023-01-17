В Белгородской области завершился капитальный ремонт Ракитянской ЦРБ

Отметим, что только 16 августа 2022 года сообщалось о 70% выполнении строительных работ. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в медучреждении уделили особое внимание удобству маломобильных жителей Ракитянского района: в поликлинике установили пандусы и специальные санузлы.