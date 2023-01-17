В Белгородской области завершился капитальный ремонт Ракитянской ЦРБ

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
О завершённом капитальном строительстве поликлиники в Ракитянском районе сообщил на своей странице в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Отремонтировали фасад, провели капитальный ремонт внутренних помещений, закупили мебель, оборудование. В ближайшее время приобретем компьютерный томограф. Конечно, оказание качественных, доступных медицинских услуг, особенно в сельских населённых пунктах, является одним из главных для нас приоритетов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что только 16 августа 2022 года сообщалось о 70% выполнении строительных работ. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в медучреждении уделили особое внимание удобству маломобильных жителей Ракитянского района: в поликлинике установили пандусы и специальные санузлы.
Всего на капитальный ремонт выделили 60 млн рублей. Завершить строительные работы планировалось к концу 2022 года.