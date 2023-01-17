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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

В Белгородской области завершился капитальный ремонт Ракитянской ЦРБ

Сегодня, 04:29
Фото: 1MI
Поликлиника.
В здание также закупили новое медоборудование, сообщил в своих соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

О завершённом капитальном строительстве поликлиники в Ракитянском районе сообщил на своей странице в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Отремонтировали фасад, провели капитальный ремонт внутренних помещений, закупили мебель, оборудование. В ближайшее время приобретем компьютерный томограф. Конечно, оказание качественных, доступных медицинских услуг, особенно в сельских населённых пунктах, является одним из главных для нас приоритетов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Отметим, что только 16 августа 2022 года сообщалось о 70% выполнении строительных работ. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в медучреждении уделили особое внимание удобству маломобильных жителей Ракитянского района: в поликлинике установили пандусы и специальные санузлы.

Всего на капитальный ремонт выделили 60 млн рублей. Завершить строительные работы планировалось к концу 2022 года.

В поликлинике Ракитянской ЦРБ заменили кровлю
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#Александра Склярова#Медицина#Капремонт#Белгородская область#Ракитянский район#Вячеслав Гладков#Ремонтные работы
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