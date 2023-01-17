В Белгородской области среди новорождённых лидируют мальчики

Напомним, ранее в ЗАГСе назвали рекордсменов по числу детей в семье. В девяти семьях региона родился девятый ребёнок. В двух семьях Белгородской области в 2022 году родились 10-й и 14-й ребёнок, а в ещё одной — 13-й.