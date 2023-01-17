В Белгородской области среди новорождённых лидируют мальчики

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В Белгородской области среди новорождённых продолжают лидировать мальчики. Всего с начала года зарегистрировали рождение 281 ребёнка. 158 из них — мальчики.
В Белгороде с начала года зарегистрировали рождение 74 малышей.
Напомним, ранее в ЗАГСе назвали рекордсменов по числу детей в семье. В девяти семьях региона родился девятый ребёнок. В двух семьях Белгородской области в 2022 году родились 10-й и 14-й ребёнок, а в ещё одной — 13-й.