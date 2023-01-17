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Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

В Белгородской области среди новорождённых лидируют мальчики

Сегодня, 06:11
Фото: 1MI
В регионе с начала года зарегистрировали рождение 281 ребёнка, из них 153 — мальчики, сообщила глава областного управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.
Сюжет
Дети

В Белгородской области среди новорождённых продолжают лидировать мальчики. Всего с начала года зарегистрировали рождение 281 ребёнка. 158 из них — мальчики.

В Белгороде с начала года зарегистрировали рождение 74 малышей.

Напомним, ранее в ЗАГСе назвали рекордсменов по числу детей в семье. В девяти семьях региона родился девятый ребёнок. В двух семьях Белгородской области в 2022 году родились 10-й и 14-й ребёнок, а в ещё одной — 13-й.

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#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Белгород#Загс#Дети#Татьяна слюсаренко#Новорождённые
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