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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

В Белгородской области развёрнуто 210 коек для пациентов с ковидом

Сегодня, 09:53
Фото: 1MI
В настоящий момент в регионе госпитализировано 134 человека, один из них находится на ИВЛ. Об этом сообщил глава регионального минздрава Андрей Иконников во время брифинга.

В больницах региона госпитализировано 134 человека с ковидом, один из них находится в тяжёлом состоянии на ИВЛ. На амбулаторном лечении состоит 168 человек. За последние сутки от коронавируса никто не скончался.

По словам Андрея Иконникова, в больницах для пациентов с коронавирусом развёрнуто 210 коек. Пациентов госпитализируют в горбольницу № 2 Белгорода, старооскольскую больницу, областную инфекционную больницу и детскую областную больницу.

Стоит отметить, что от ковида за два года скончались 13 беременных белгородок и четверо младенцев. 31,3% беременных с коронавирусом попадают в реанимацию, 4% пациенток подключают к ИВЛ. 2,7% рожениц с тяжёлым течением болезни погибают.

Также женщинам с подтверждённым ковидом чаще делают кесарево сечение, у них выше шанс преждевременных родов.

От ковида за два года пандемии умерли 13 беременных белгородок и четверо младенцев
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#Алина Харина#Медицина#Коронавирус#Белгородская область#Андрей иконников#Коечный фонд#Ковид#Ковид-госпитали#Пациенты
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