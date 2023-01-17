В Белгородской области развёрнуто 210 коек для пациентов с ковидом

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
В больницах региона госпитализировано 134 человека с ковидом, один из них находится в тяжёлом состоянии на ИВЛ. На амбулаторном лечении состоит 168 человек. За последние сутки от коронавируса никто не скончался.
По словам Андрея Иконникова, в больницах для пациентов с коронавирусом развёрнуто 210 коек. Пациентов госпитализируют в горбольницу № 2 Белгорода, старооскольскую больницу, областную инфекционную больницу и детскую областную больницу.
Стоит отметить, что от ковида за два года скончались 13 беременных белгородок и четверо младенцев. 31,3% беременных с коронавирусом попадают в реанимацию, 4% пациенток подключают к ИВЛ. 2,7% рожениц с тяжёлым течением болезни погибают.
Также женщинам с подтверждённым ковидом чаще делают кесарево сечение, у них выше шанс преждевременных родов.