В Белгородской области появилась интерактивная карта ДТП

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
На интерактивную дорожную карту ДТП уже занесли данные за 2022 год. В Белгородской области за это время зафиксировали 1044 аварии. 155 человек погибли в результате происшествий, ещё 1341 травмированы.
На интерактивной карте можно увидеть только аварии с пострадавшими и погибшими. Если никто не ранен, ДТП не отображаются. Каждый цвет на карте отвечает за определённое количество летальных исходов.
Зелёный цвет показывает аварии с пострадавшими, но без смертей. Синий цвет отвечает за одного погибшего, жёлтый — за двух, оранжевый — за трёх, розовый — за четырёх. Самым страшным цветом стал бордовый: он показывает аварии, в которых погибли девять человек.
Так в регионе реализуют проект «Оптимизация процесса по выявлению и ликвидации аварийных мест на сети автомобильных дорог Белгородской области».
На сегодняшний день бордовым цветом выделена одна авария в Шебекинском горокруге, которая произошла 28 октября.