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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

В Белгородской области появилась интерактивная карта ДТП

Сегодня, 12:12
Фото: скриншот интерактивной карты Белгородской области
Её подготовили в региональном минтрансе для мониторинга ситуации на дорогах. На карте отмечены ДТП с пострадавшими и погибшими. Аварии отмечены разными цветами в зависимости от числа жертв.

На интерактивную дорожную карту ДТП уже занесли данные за 2022 год. В Белгородской области за это время зафиксировали 1044 аварии. 155 человек погибли в результате происшествий, ещё 1341 травмированы.

На интерактивной карте можно увидеть только аварии с пострадавшими и погибшими. Если никто не ранен, ДТП не отображаются. Каждый цвет на карте отвечает за определённое количество летальных исходов. 

Зелёный цвет показывает аварии с пострадавшими, но без смертей. Синий цвет отвечает за одного погибшего, жёлтый — за двух, оранжевый — за трёх, розовый — за четырёх. Самым страшным цветом стал бордовый: он показывает аварии, в которых погибли девять человек.

Так в регионе реализуют проект «Оптимизация процесса по выявлению и ликвидации аварийных мест на сети автомобильных дорог Белгородской области».

На сегодняшний день бордовым цветом выделена одна авария в Шебекинском горокруге, которая произошла 28 октября.

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#Белгородская область#Интерактивная карта#Дороги#ДТП#Аварии#Общество#Ася Дугнист
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