В Белгородской области появилась интерактивная карта ДТП

На интерактивную дорожную карту ДТП уже занесли данные за 2022 год. В Белгородской области за это время зафиксировали 1044 аварии. 155 человек погибли в результате происшествий, ещё 1341 травмированы.



На интерактивной карте можно увидеть только аварии с пострадавшими и погибшими. Если никто не ранен, ДТП не отображаются. Каждый цвет на карте отвечает за определённое количество летальных исходов.



Зелёный цвет показывает аварии с пострадавшими, но без смертей. Синий цвет отвечает за одного погибшего, жёлтый — за двух, оранжевый — за трёх, розовый — за четырёх. Самым страшным цветом стал бордовый: он показывает аварии, в которых погибли девять человек.