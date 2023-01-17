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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

В Белгородской области перед Крещением ухудшится погода

Сегодня, 12:38
Фото: 1MI
На территории региона ожидаются дождь и снег, туман и гололёд. Порывы ветра местами — до 17 м/с, сообщили в областном ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

Спасатели пообещали белгородцам ухудшение погоды. 18 января на территории региона ожидаются дождь и мокрый снег ночью. Днём небольшой дождь. В прогнозе также есть туман и гололёд, на дорогах — гололедица.

Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с. В ночное время температура от -3 °С до 2 °С. Днём от 1 °С до 6 °С.

В Белгороде ночью -1 °С и снег с дождём. Днём осадки в виде дождя и 2 °С. Тёплая для зимы погода в областном центре сохранится до субботы, 21 января. В первый день выходных ожидается небольшой мороз до -4 °С.

Сильные морозы отступят из Белгородской области в пятницу, 13-го
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#Наталья Корявых#Прогноз погоды#Погода#Белгородская область#Белгород#Осадки#Мороз#Ухудшение погоды#Ветер
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