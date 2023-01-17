В Белгородской области перед Крещением ухудшится погода

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Спасатели пообещали белгородцам ухудшение погоды. 18 января на территории региона ожидаются дождь и мокрый снег ночью. Днём небольшой дождь. В прогнозе также есть туман и гололёд, на дорогах — гололедица.
Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с. В ночное время температура от -3 °С до 2 °С. Днём от 1 °С до 6 °С.
В Белгороде ночью -1 °С и снег с дождём. Днём осадки в виде дождя и 2 °С. Тёплая для зимы погода в областном центре сохранится до субботы, 21 января. В первый день выходных ожидается небольшой мороз до -4 °С.