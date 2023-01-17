В Белгородской области очистят 50 рек и водоёмов в 2023 году

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
По словам Романа Татаринцева, в 2022 году в области расчистили 65 водных объектов. В текущем году в планах очистить 50 объектов, семь из них не успели очистить в 2022 году из-за обмеления.
По каждому из водных объектов мы проводим общественную приёмку, собираем всех заинтересованных граждан, чтобы они приехали, посмотрели, что было сделано, дали оценку работы. По всем объектам прошлого года также проходили эту процедуру. Некоторые были приняты сразу, некоторые — принимали после устранения замечаний.
Роман Татаринцев
Перечь водоёмов, которые необходимо очистить, составляют жители районов во время общественных обсуждений.
Стоит также отметить, что для очистки рек используются два агрегатора. Также часть техники специалисты берут в аренду, для некоторых объектов подыскивают подрядчиков.
Напомним, что в июле 2022 года глава региона Вячеслав Гладков был недоволен ходом выполнения работ по программе очистки рек. За полгода в регионе очистили всего пять объектов из 72. Однако к ноябрю ситуация стабилизировалась.