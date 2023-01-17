Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

В Белгородской области оборудуют 98 купелей на Крещение

Сегодня, 13:20
Фото: ГУ МЧС по Белгородской области
Список доступных для купаний мест опубликовали на сайте регионального МЧС. Около водоёмов будут дежурить спасатели.

В Белгородской области подготовили 98 мест для крещенских купаний. В оборудованных точках будут дежурить спасатели, медики и сотрудники МЧС. 

В Белгороде будут открыты правый и левый берега Центрального пляже. В Белгородском районе подготовили пруд № 3 в Весёлой Лопани, источник в Монастырском лесу. Также будут доступны верхний пруд в Комсомольском, нижний — в Майском, «Островок» в Нижнем Ольшанце, купель на Заводской в Таврово, Андреевский родник в Новосадовом и «Проковка купель».

В Алексеевке купели есть на улице Чапаева и на Центральном пляже, в Алексеевском округе — в сёлах Колтуновка, Б. Чесночное, Камышеватое, Жуково, Советское, Подсереднее, Ясный Колодец в Репенке и в хуторе Гезов.

В Борисовском районе есть три места: Ворскла в Борисовке, пруд в селе Крюково и закрытая купель в Октябрьской Готне.

В Валуйках можно искупаться в реке Валуй на Центральном пляже, в округе — в купели села Казинка, в пгт. Уразово в районе Солодчанского моста и в роднике села Хохлово. А в Красной Яруге — на улице Первомайской.

В Грайворонском округе окунуться можно в рекреационной зоне «Берёзки-1» и «Берёзки-2», в селе Замостье. В Красненском районе будет открыт родник Рубленный.

В Старом Осколе доступны местное водохранилище, водоём в мкр. Юность, река Оскол в районе городского пляжа. Также в округе предлагают искупаться в пойме реки Котёл в Бабанинке, в роднике Лукьянов Ключ в Монаково, в роднике с купелью Сорокино, в Святом источнике Потудани или в роднике Лапыгино.

В Ровеньках оборудовали Никольский источник. В Ракитянском районе дежурить будут около пруда Дмитриевки и на улице Федутенко в Ракитном.

Остальные места указаны в списке ниже. 

Вейделевский район:

  • п. Вейделевка;
  • с. Белый Колодезь;
  • с. Клименки.

Волоконовский район:

  • р. Оскол,
  • пляж по ул. им. Ковалевского,
  • река Оскол,
  • Центральный пляж,
  • Новосильск,
  • с. Фощеватово,
  • Покровское с/п,
  • исток реки Тихая Сосна,
  • родник с. Репьевка,
  • Волчье-Александровское с/п,  
  • х. Зеленый Клин,
  • родник Меловые Воды.

Губкинский городской округ:

  • г. Губкин, р. Осколец, Городской пляж,
  • Мелавский родник,
  • Сапрыкинский родник,
  • Истобнянский родник.

Ивнянский район:

  • с. Песчаное, река Псёл,
  • с. Владимировка, р. Солотинка,
  • п. Ивня, ул. Заречная, пруд на р. Ивня,
  • с. Драгунка, родник Загоринский.

Корочанский район:

  • г. Короча, Ясный Колодец, 
  • Анновское с/п с. Прицепиловка (родник Гольчин),
  • с. Ломово, родник «Майский»,
  • с. Н. Слободка, Малаховы родники,
  • с. Жигайловка, пруд, ул. Базарская,
  • с. Кощеево, родник Ямчанский.

Красногвардейский район:

  • г. Бирюч, место массового отдыха на реке Тихая Сосна, в районе мкр. Землянщина;
  • с. Верхососна, урочище «Романов ложок», здание купели;
  • с. Весёлое, ул. Зарянская, Крещенский родник;
  • с. Засосна, ул. Н. Яценко, купель на реке Тихая Сосна;
  • х. Евсеев, рекреационная зона «Казачья застава»;
  • с. Прилепы ТОС «Родничок»;
  • с. Арнаутово, урочище «Головище»;
  • с. Ливенка, купель по ул. Чапаева.

Новооскольский округ:

  • п. Прибрежный, река Оскол,
  • с. Голубино, парк «Молодёжный»,
  • купель на роднике в селе Голубино парка «Молодёжный,  
  • «Параскевы Пятницы»,
  • «Чернов ключ»,
  • купель на роднике «Дмитрия Ростовского» и в сёлах Тростенец, Васильдон;  
  • с. Богородское.

Прохоровский район:

  • с. Вязовое,
  • х. Нечаевка,
  • с. Черновка,
  • с. Кострома,
  • парк регионального значения,
  • с. Подольхи.

Чернянский район:

  • п. Чернянка, р. Оскол, Центральный пляж;
  • с. Холки, р. Оскол, База отдыха «Казачья застава»;
  • с. Новая Масловка, пруд;
  • с. Верхнее Кузькино;
  • с. Проточное, р. Ольшанка.

В Шебекино окунуться можно в Нежеголь на Центральном пляже и на улице Молчалина. В Шебекинском округе есть водохранилище в Масловой Пристани и купель в Большетроицком.

В Яковлевском округе водоёмы доступны в Шопино и пляж «Земляне» в Старой Глинке.

Адреса купелей и график работы в Белгороде на Крещение-2023
Узнать подробнее
Читайте также:
Купание в проруби на Крещение в Белгородской областиВ Белгородской области перед Крещением ухудшится погодаВ Белгороде на Крещение оборудуют две купели
#Ася Дугнист#Город#Белгородская область#Купель#Крещение#Купание#Крещенское купание#Купание в проруби
Подпишитесь
Что пообещал сделать на посту мэра Белгорода Валентин Демидов
Сегодня, 14:00
В Минобороны РФ рассказали о подвиге белгородца на спецоперации
Сегодня, 13:04
Новый обстрел в Белгородской области: есть раненый, выбиты окна в домах
Сегодня, 11:03
О чём спрашивали депутаты горсовета Белгорода нового мэра: Центральному парку быть?
Сегодня, 15:03
Врачи в бронежилетах в Белгородской области достали из ноги военного часть мины
Сегодня, 14:49
«Они же богатые». Белгородцы жалуются на таксистов, завышающих цены для военных
Сегодня, 10:59