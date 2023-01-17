В Белгородской области оборудуют 98 купелей на Крещение

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В Белгородской области подготовили 98 мест для крещенских купаний. В оборудованных точках будут дежурить спасатели, медики и сотрудники МЧС.
В Белгороде будут открыты правый и левый берега Центрального пляже. В Белгородском районе подготовили пруд № 3 в Весёлой Лопани, источник в Монастырском лесу. Также будут доступны верхний пруд в Комсомольском, нижний — в Майском, «Островок» в Нижнем Ольшанце, купель на Заводской в Таврово, Андреевский родник в Новосадовом и «Проковка купель».
В Алексеевке купели есть на улице Чапаева и на Центральном пляже, в Алексеевском округе — в сёлах Колтуновка, Б. Чесночное, Камышеватое, Жуково, Советское, Подсереднее, Ясный Колодец в Репенке и в хуторе Гезов.
В Борисовском районе есть три места: Ворскла в Борисовке, пруд в селе Крюково и закрытая купель в Октябрьской Готне.
В Валуйках можно искупаться в реке Валуй на Центральном пляже, в округе — в купели села Казинка, в пгт. Уразово в районе Солодчанского моста и в роднике села Хохлово. А в Красной Яруге — на улице Первомайской.
В Грайворонском округе окунуться можно в рекреационной зоне «Берёзки-1» и «Берёзки-2», в селе Замостье. В Красненском районе будет открыт родник Рубленный.
В Старом Осколе доступны местное водохранилище, водоём в мкр. Юность, река Оскол в районе городского пляжа. Также в округе предлагают искупаться в пойме реки Котёл в Бабанинке, в роднике Лукьянов Ключ в Монаково, в роднике с купелью Сорокино, в Святом источнике Потудани или в роднике Лапыгино.
В Ровеньках оборудовали Никольский источник. В Ракитянском районе дежурить будут около пруда Дмитриевки и на улице Федутенко в Ракитном.
Остальные места указаны в списке ниже.
Вейделевский район:
Волоконовский район:
Губкинский городской округ:
Ивнянский район:
Корочанский район:
Красногвардейский район:
Новооскольский округ:
Прохоровский район:
Чернянский район:
В Шебекино окунуться можно в Нежеголь на Центральном пляже и на улице Молчалина. В Шебекинском округе есть водохранилище в Масловой Пристани и купель в Большетроицком.
В Яковлевском округе водоёмы доступны в Шопино и пляж «Земляне» в Старой Глинке.