В Белгородской области оборудуют 98 купелей на Крещение

В Белгороде будут открыты правый и левый берега Центрального пляже. В Белгородском районе подготовили пруд № 3 в Весёлой Лопани, источник в Монастырском лесу. Также будут доступны верхний пруд в Комсомольском, нижний — в Майском, «Островок» в Нижнем Ольшанце, купель на Заводской в Таврово, Андреевский родник в Новосадовом и «Проковка купель».