В белгородском УМЧС рассказали, где была самая низкая температура в новогодние дни

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
По данным Потапова, самые низкие температуры за дни, когда стояли крепкие морозы, были отмечены в Губкинском городском округе. Там минимально столбик термометра опустился до -24,5 градуса.
Напомним, в Белгородской области с 11 января установилась аномально холодная погода. Ночью столбики термометров опускались до -17 °С.
В настоящее время синоптики предупреждают о сильном ветре. По информации регионального управления МЧС, 18 января на территории региона ожидается туман, гололёд, на дорогах гололедицы. Порывы ветра могут достигнуть 17 м/c.