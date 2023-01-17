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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

В белгородском УМЧС рассказали, где была самая низкая температура в новогодние дни

Сегодня, 13:37
Фото: 1MI
Об этом сообщил руководитель регионального управления МЧС Сергей Потапов. Речь идёт о начале января.
Сюжет
Погода

По данным Потапова, самые низкие температуры за дни, когда стояли крепкие морозы, были отмечены в Губкинском городском округе. Там минимально столбик термометра опустился до -24,5 градуса.

Напомним, в Белгородской области с 11 января установилась аномально холодная погода. Ночью столбики термометров опускались до -17 °С.

В настоящее время синоптики предупреждают о сильном ветре. По информации регионального управления МЧС, 18 января на территории региона ожидается туман, гололёд, на дорогах гололедицы. Порывы ветра могут достигнуть 17 м/c.

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Погода#Белгородская область#Плохая погода#МЧС#Сергей потапов#Морозы
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