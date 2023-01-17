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Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

В белгородском минприродопользования высказались о развитии участка недр «Приосколье»

Сегодня, 10:51
Фото: 1MI
В декабре прошлого года месторождение железных руд выставили на аукцион.

Приоскольское месторождение железных руд предоставят в пользование для разведки и добычи полезных ископаемых. Аукцион проведут 17 февраля. Начальная стоимость пользования месторождением — 15,3 млрд рублей.

Во время брифинга 17 января информацию об аукционе прокомментировал и. о. министра природопользования области Роман Татаринцев.

Будем смотреть, кто будет участником, какие будут предложены условия. Исходя из этого, будем принимать решение о лицензировании. А исходя из условий, которые предложат потенциальные недропользователи, будет определено, насколько целесообразна реализация этого проекта.
Роман Татаринцев

Напомним, что месторождение будет предоставлено в аренду сроком на 20 лет. Стоит отметить, что в 2006 году аукцион на освоение месторождения железных руд выиграл Магнитогорский меткомбинат. В 2015 году холдинг от участка отказался.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Месторождение#Приоскольское месторождение#Аукцион#Роман Татаринцев
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