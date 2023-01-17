В Белгороде вынесли приговоры по делу о мошенничестве с расходниками тестов на 10 млн

В УМВД уточнили, что руководитель лаборатории одной из больниц вступила в сговор с представителями коммерческой организации ООО «Прогресс», которая занимается поставками медоборудования и реагентов. В лаборатории были излишки расходников, которые списывались через фальсификацию документов. В итоге из бюджета таким образом удалось похитить 10 млн рублей.