В Белгороде вынесли приговоры по делу о мошенничестве с расходниками тестов на 10 млн

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Двоих белгородцев осудили за мошенничество с госконтрактами. Фигуранты уголовного дела похитили 10 млн рублей из бюджета, поскольку устроили махинации с поставками.
В УМВД уточнили, что руководитель лаборатории одной из больниц вступила в сговор с представителями коммерческой организации ООО «Прогресс», которая занимается поставками медоборудования и реагентов. В лаборатории были излишки расходников, которые списывались через фальсификацию документов. В итоге из бюджета таким образом удалось похитить 10 млн рублей.
Сотрудники «Прогресса» уже предстали перед судом. Они получили условные сроки. Их также приговорили к штрафу в размере 1,8 млн рублей.
Эта же организация замешана в махинациях в другой лаборатории. Её руководитель и фигуранты дела пытались похитить из бюджета 17 млн рублей, но их действия пресекли правоохранители.
Известно, что сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ России и Росгвардии провели более 20 обысков в Белгородской, Нижегородской, Воронежской областях и Москве, где находятся компании-производители и дистрибьюторы.
Уголовное дело против одного из руководителей лабораторий направили в суд. В отношении второго должностного лица проводится расследование.