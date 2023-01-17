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Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

В Белгороде вынесли приговоры по делу о мошенничестве с расходниками тестов на 10 млн

Сегодня, 11:36
Фото: 1MI
История с похищением 10 млн рублей из бюджета получила продолжение. Пока под суд попали только два человека — представители коммерческой организации, сообщили в УФСБ. Известно, что судить собираются ещё двоих должностных лиц медучреждений.

Двоих белгородцев осудили за мошенничество с госконтрактами. Фигуранты уголовного дела похитили 10 млн рублей из бюджета, поскольку устроили махинации с поставками.

В УМВД уточнили, что руководитель лаборатории одной из больниц вступила в сговор с представителями коммерческой организации ООО «Прогресс», которая занимается поставками медоборудования и реагентов. В лаборатории были излишки расходников, которые списывались через фальсификацию документов. В итоге из бюджета таким образом удалось похитить 10 млн рублей.

Сотрудники «Прогресса» уже предстали перед судом. Они получили условные сроки. Их также приговорили к штрафу в размере 1,8 млн рублей.

Эта же организация замешана в махинациях в другой лаборатории. Её руководитель и фигуранты дела пытались похитить из бюджета 17 млн рублей, но их действия пресекли правоохранители.

Известно, что сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ России и Росгвардии провели более 20 обысков в Белгородской, Нижегородской, Воронежской областях и Москве, где находятся компании-производители и дистрибьюторы.

Уголовное дело против одного из руководителей лабораторий направили в суд. В отношении второго должностного лица проводится расследование.

Видео: УМВД по Белгородской области
Белгородец организовал фиктивную поставку в больницу и украл 10 млн рублей из бюджета
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#Наталья Корявых#Мошенничество#Белгородская область#Белгород#Происшествия#ФСБ#Расходники#Лаборатория#Тесты на ковид#Видео
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