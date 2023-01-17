РЭО: На бирже ВМР разместили предложений по купле-продаже металла на 24 млн руб.

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Самарская, Челябинская, Волгоградская и Нижегородская области, а также Московская агломерация и Республика Чувашия на сегодня являются самыми активными регионами в сфере торговли металлом на бирже ВМР, пишет newsnn.ru.
Биржа вторичных материальных ресурсов (ВМР) — цифровой проект Российского экологического оператора, он был запущен в сентябре прошлого года, рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. На электронной площадке представители сферы обращения с ТКО могут найти покупателя или продавца вторсырья, провести соответствующую сделку, которая будет сопровождаться всеми положенными услугами. При этом какой-либо обман или недобросовестность со стороны участников сделки исключены, так как каждый желающий пройти регистрацию на бирже ВМР проходит специальную верификацию.
«С момента запуска на площадке размещено лотов по купле-продаже металла более чем на 24 миллиона рублей. Наиболее активно лоты размещают филиалы компании „Ситиматик“. Конечно, такие цифры — это высокий показатель востребованности данного сервиса», — заключил глава РЭО.
Лоты по купле-продаже металлических отходов на цифровой площадке РЭО выставляли магнитогорский и новочебоксарский филиалы АО «Ситиматик», ООО «Ситиматик-Волгоград», АО «Ситиматик — Нижний Новгород». Также свои предложения разместили ООО «Фрегат», областное ГУП «Экология» и ООО «РТ-Инвест Ресайклинг». Напомним, «РТ-Инвест» является крупнейшим партнером биржи ВМР Российского экологического оператора.
Заур Абдурахимов, руководитель проекта «Биржа ВМР», рассказал, что уже была зарегистрирована первая сделка купли-продажи металлических отходов (алюминиевых банок в мешках) на электронной торговой площадке. Сумма сделки составила 494 тысячи рублей. Новочебоксарский филиал АО «Ситиматик» выступил заказчиком, исполнителем — ООО «Нижновмет».
Пройти регистрацию на электронной торговой площадке РЭО могут все участники отрасли обращения с ТКО: производители и импортеры товаров, утилизаторы, заготовители, а также поставщики оборудования. Кроме того, на площадке можно выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. Проект «Биржа ВМР» направлен на формирование экономики замкнутого цикла в России.