РЭО: На бирже ВМР разместили предложений по купле-продаже металла на 24 млн руб.

Биржа вторичных материальных ресурсов (ВМР) — цифровой проект Российского экологического оператора, он был запущен в сентябре прошлого года, рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. На электронной площадке представители сферы обращения с ТКО могут найти покупателя или продавца вторсырья, провести соответствующую сделку, которая будет сопровождаться всеми положенными услугами. При этом какой-либо обман или недобросовестность со стороны участников сделки исключены, так как каждый желающий пройти регистрацию на бирже ВМР проходит специальную верификацию.