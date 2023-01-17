Работа ПВО в Белгороде и Белгородском районе попала на видео

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Момент работы ПВО над Белгородом попал на видео. Громкие звуки жители областного центра и Белгородского района услышали ночью 17 января. Теперь белгородцы находят на земле осколки.
О случившемся написал глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, разрушений и пострадавших нет. Об этом чиновник написал ночью. С тех пор информация не обновлялась.
Неспокойным выдалось утро у жителей Шебекинского горокруга. Сообщается, что после громких звуков загорелась трава. Жителям же приходит СМС-рассылка с просьбой спуститься в укрытия.