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Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Работа ПВО в Белгороде и Белгородском районе попала на видео

Сегодня, 06:40
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1. Люди»
Ночью 17 января в Белгороде и Белгородском районе было очень громко. После серии взрывов очевидцы находят на земле осколки.
Сюжет
СВО

Момент работы ПВО над Белгородом попал на видео. Громкие звуки жители областного центра и Белгородского района услышали ночью 17 января. Теперь белгородцы находят на земле осколки.

О случившемся написал глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, разрушений и пострадавших нет. Об этом чиновник написал ночью. С тех пор информация не обновлялась.

Неспокойным выдалось утро у жителей Шебекинского горокруга. Сообщается, что после громких звуков загорелась трава. Жителям же приходит СМС-рассылка с просьбой спуститься в укрытия.

Видео: Telegram-канал «БелПлюс»
Сбитый ПВО осколок упал на дорожную развязку под Белгородом
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#Наталья Корявых#Происшествия#СВО#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Шебекино#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Взрывы#Работа ПВО#Видео
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