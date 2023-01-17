Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Пёс, пытавшийся спасти охранника под Белгородом, лишился лапы при обстреле

Сегодня, 10:06
Фото: "Добрый дом"
Пёс Кубик после обстрела в Шебекино

Под Белгородом пёс лишился лапы при попытке спасти охранника от обстрела

Пёс Кубик рискнул своей жизнью ради друга-охранника, рассказали волонтёры «Доброго дома».
Сюжет
Обстрел

В Сети появилась история про пса-героя по кличке Кубик. Собака живёт на одном из предприятий Шебекинского горокруга.

Во время очередного обстрела Кубик хотел предупредить охранника об опасности. Пока собака громко лаяла, сигнализируя работнику, рядом упал снаряд. Кубику оторвало лапу, ещё две переломало.

Псу грозит ампутация лап, травмированных осколками снаряда. Сейчас волонтёры ищут возможность спасти собаку-героя.

Ранее «Бел.Ру» рассказывало о коте Прохоре, который предупреждает своих хозяев об обстрелах. После публикаций в Сети Прохор стал знаменитостью. Белгородцы уже даже передавали коту подарки.

Попавший в приют пёс мобилизованного белгородца тяжело смирился с разлукой
Узнать подробнее
#Ася Дугнист#Происшествия#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Пёс#Обстрел ВСУ#Пострадавшие#Снаряд#Осколки#Обстрел#СВО#Ампутация#Волонтёры
Подпишитесь
Новый обстрел в Белгородской области: есть раненый, выбиты окна в домах
Сегодня, 11:03
Белгородэнерго построило сети для подведения электричества к 1428 участкам
Сегодня, 09:00
Потапов: Запрет на использование пиротехники не повлиял на количество пожаров
Сегодня, 11:43
Гладков сообщил подробности утреннего обстрела Шебекино
Сегодня, 06:48
Ленин жив? Что не даёт памятнику вождя вернуться в Центральный парк Белгорода
Сегодня, 08:35
«Они же богатые». Белгородцы жалуются на таксистов, завышающих цены для военных
Сегодня, 10:59