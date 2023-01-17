Пёс, пытавшийся спасти охранника под Белгородом, лишился лапы при обстреле

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В Сети появилась история про пса-героя по кличке Кубик. Собака живёт на одном из предприятий Шебекинского горокруга.
Во время очередного обстрела Кубик хотел предупредить охранника об опасности. Пока собака громко лаяла, сигнализируя работнику, рядом упал снаряд. Кубику оторвало лапу, ещё две переломало.
Псу грозит ампутация лап, травмированных осколками снаряда. Сейчас волонтёры ищут возможность спасти собаку-героя.
Ранее «Бел.Ру» рассказывало о коте Прохоре, который предупреждает своих хозяев об обстрелах. После публикаций в Сети Прохор стал знаменитостью. Белгородцы уже даже передавали коту подарки.