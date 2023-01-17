Прокуратура вернула в УМВД материалы на блогера Владимира Бабина для новой проверки

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Ранее УМВД по Белгороду отказало в возбуждении уголовного дела на блогера Владимира Бабина из-за отсутствия состава преступления. Но на решение подал жалобу главред новостного издания «Фонарь». Её удовлетворили и теперь проведут дополнительную проверку.
Решение [об отказе в возбуждении уголовного дела] 9 января 2023 года прокуратурой Белгорода отменено в порядке надзора; материал направлен в УМВД по Белгороду для организации дополнительной проверки и устранения недостатков, препятствующих принятию законного и обоснованного решения. Таким образом, жалоба Маслова А.С. подлежит удовлетворению.
процитировал «Фонарь» постановление зампрокурора Белгорода.
Напомним, что 5 декабря Генпрокуратура заблокировала пост Бабина, где он называл военнопленных «бомжами и предателями». А 23 января Свердловский суд рассмотрит дела на Владимира Бабина и Вадима Радченко из-за поста в соцсетях, где они называли некоторых белгородцев предателями и администраторами «нацистских ресурсов».