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Posted Сегодня, 17:46

Published Сегодня, 17:46

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

Прокуратура вернула в УМВД материалы на блогера Владимира Бабина для новой проверки

Сегодня, 17:46
Фото: страница Владимира Бабина в ВК
Владимир Бабин.
Такое решение приняли после поступившей жалобы от главного редактора новостного издания «Фонарь».

Ранее УМВД по Белгороду отказало в возбуждении уголовного дела на блогера Владимира Бабина из-за отсутствия состава преступления. Но на решение подал жалобу главред новостного издания «Фонарь». Её удовлетворили и теперь проведут дополнительную проверку.

Решение [об отказе в возбуждении уголовного дела] 9 января 2023 года прокуратурой Белгорода отменено в порядке надзора; материал направлен в УМВД по Белгороду для организации дополнительной проверки и устранения недостатков, препятствующих принятию законного и обоснованного решения. Таким образом, жалоба Маслова А.С. подлежит удовлетворению.
процитировал «Фонарь» постановление зампрокурора Белгорода.

Напомним, что 5 декабря Генпрокуратура заблокировала пост Бабина, где он называл военнопленных «бомжами и предателями». А 23 января Свердловский суд рассмотрит дела на Владимира Бабина и Вадима Радченко из-за поста в соцсетях, где они называли некоторых белгородцев предателями и администраторами «нацистских ресурсов».

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#Александра Склярова#Общество#Проверка#Белгородская область#Владимир Бабин#Прокуратура#Бабин#Проверка публикаций
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