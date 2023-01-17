Прокуратура вернула в УМВД материалы на блогера Владимира Бабина для новой проверки

Напомним, что 5 декабря Генпрокуратура заблокировала пост Бабина, где он называл военнопленных «бомжами и предателями». А 23 января Свердловский суд рассмотрит дела на Владимира Бабина и Вадима Радченко из-за поста в соцсетях, где они называли некоторых белгородцев предателями и администраторами «нацистских ресурсов».