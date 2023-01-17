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Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

При плюсовой температуре и на двух площадках: как пройдут крещенские купания

Сегодня, 09:30
Фото: мэрия Белгорода

В Белгороде проверили безопасность крещенских купелей

Специалисты считают, что купели в городе безопасны. Места для омовений оборудовали на Центральном пляже, сообщили в мэрии. Крещенские купания начнутся 18 января в 19:00.

Спасатели проверили крещенские купели в Белгороде и признали их безопасными. Толщину льда также назвали нормальной.

Места для омовения оборудовали на Центральном пляже на правом и левом берегах Северского Донца. Для спуска в воду установили деревянные лестницы.

Уточняется, что купания начнутся в 19:00 18 января и закончатся к вечеру 19 января. В этот период около купелей будут дежурить спасатели, медики, полицейские. Для белгородцев также установят палатки для переодевания и торговые точки с чаем и кофе.

Погоду синоптики обещают не морозную. Мэрия со ссылкой на Гидрометцентре сообщает, что температура 18 и 19 января в Белгороде будет плюсовой: +1…+4 °С. При этом ожидается снег с дождём и порывы ветра до 17 м/с.

Фото: мэрия Белгорода
В Белгороде на Крещение оборудуют две купели
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Мэрия#Купели#Город#Новости Белгорода#Крещение
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