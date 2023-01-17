При плюсовой температуре и на двух площадках: как пройдут крещенские купания

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Спасатели проверили крещенские купели в Белгороде и признали их безопасными. Толщину льда также назвали нормальной.
Места для омовения оборудовали на Центральном пляже на правом и левом берегах Северского Донца. Для спуска в воду установили деревянные лестницы.
Уточняется, что купания начнутся в 19:00 18 января и закончатся к вечеру 19 января. В этот период около купелей будут дежурить спасатели, медики, полицейские. Для белгородцев также установят палатки для переодевания и торговые точки с чаем и кофе.
Погоду синоптики обещают не морозную. Мэрия со ссылкой на Гидрометцентре сообщает, что температура 18 и 19 января в Белгороде будет плюсовой: +1…+4 °С. При этом ожидается снег с дождём и порывы ветра до 17 м/с.