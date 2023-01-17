Потапов: Запрет на использование пиротехники не повлиял на количество пожаров

Запрет на запуски пиротехники не повлиял на число пожаров в Белгородской области

В период новогодних праздников в 2022 году число пожаров было меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Поэтому, как отметил глава регионального управления МЧС Сергей Потапов, запрет на использование пиротехники на ситуацию не повлиял.