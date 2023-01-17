Потапов: Запрет на использование пиротехники не повлиял на количество пожаров

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
По данным главного регионального спасателя, запрет на использование пиротехники никак не повлиял на количество пожаров в Белгородской области. Как отметил Потапов, судя по практике предыдущих лет, использование пиротехнической продукции не приносило серьёзных проблем. Органы власти оборудовали площадки для запуска пиротехнической продукции, на которых дежурили пожарно-спасательные подразделения, медики, правоохранители.
В этом году был один случай (запуска салюта — прим.ред.) в Белгороде. Гражданин решил повеселиться, за что будет отвечать. Запрет был введён в связи с тем, что территория нашей области находится в потенциально опасной зоне. Поэтому это не прихоть, а необходимость. При этом запрет никак на ситуацию с пожарами не повлиял. Количество пожаров возросло, нежели в прошлом году, когда запрета не было.
Сергей Потапов
Потапов добавил, что если пиротехника при запуске попадает на балконы, это говорит о том, что люди забывают о правилах запуска.
Если всё сделать правильно и по инструкции, никаких последствий не будет.
Сергей Потапов