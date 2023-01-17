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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Потапов: Запрет на использование пиротехники не повлиял на количество пожаров

Сегодня, 11:43
Фото: 1MI

Запрет на запуски пиротехники не повлиял на число пожаров в Белгородской области

В период новогодних праздников в 2022 году число пожаров было меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Поэтому, как отметил глава регионального управления МЧС Сергей Потапов, запрет на использование пиротехники на ситуацию не повлиял.

По данным главного регионального спасателя, запрет на использование пиротехники никак не повлиял на количество пожаров в Белгородской области. Как отметил Потапов, судя по практике предыдущих лет, использование пиротехнической продукции не приносило серьёзных проблем. Органы власти оборудовали площадки для запуска пиротехнической продукции, на которых дежурили пожарно-спасательные подразделения, медики, правоохранители.

В этом году был один случай (запуска салюта — прим.ред.) в Белгороде. Гражданин решил повеселиться, за что будет отвечать. Запрет был введён в связи с тем, что территория нашей области находится в потенциально опасной зоне. Поэтому это не прихоть, а необходимость. При этом запрет никак на ситуацию с пожарами не повлиял. Количество пожаров возросло, нежели в прошлом году, когда запрета не было.
Сергей Потапов

Потапов добавил, что если пиротехника при запуске попадает на балконы, это говорит о том, что люди забывают о правилах запуска.

Если всё сделать правильно и по инструкции, никаких последствий не будет.
Сергей Потапов
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#Кристина Семенчук#Город#Белгородская область#Сергей потапов#Пожары#Пиротехника#Запрет
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