После громких звуков под Белгородом загорелась трава

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:57
Утро 17 января в Шебекино выдалось громким. По словам местных жителей, в городе раздаются громкие звуки. Шебекинцы также получили СМС-предупреждения об обстреле. Людей просят уйти в укрытия.
В соцсетях сообщают, что после громких звуков произошло возгорание сухой травы.
Напомним, что Шебекино попало под крупный обстрел и 15 января. Тогда прилетело в местный рынок — разрушено 90 торговых модулей.
В то же время ночь выдалась громкой для белгородцев. Над областным центром и Белгородским районом сработала система ПВО. Очевидцы утверждают, что слышали несколько взрывов в небе.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, по предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших.