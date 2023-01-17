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Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

После громких звуков под Белгородом загорелась трава

Сегодня, 06:21
Фото: «ШÖ Шебекино»

Шебекино вновь попало под обстрел ВСУ

Местные жители в соцсетях сообщают, что на территории громко. Людям приходят СМС с просьбой уйти в укрытия.
Сюжет
Обстрел

Утро 17 января в Шебекино выдалось громким. По словам местных жителей, в городе раздаются громкие звуки. Шебекинцы также получили СМС-предупреждения об обстреле. Людей просят уйти в укрытия.

В соцсетях сообщают, что после громких звуков произошло возгорание сухой травы. 

Напомним, что Шебекино попало под крупный обстрел и 15 января. Тогда прилетело в местный рынок — разрушено 90 торговых модулей.

В то же время ночь выдалась громкой для белгородцев. Над областным центром и Белгородским районом сработала система ПВО. Очевидцы утверждают, что слышали несколько взрывов в небе.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, по предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших.

 

В небе над Белгородом раздалось несколько взрывов
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