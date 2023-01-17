Под Воронежем в ДТП попал рейсовый автобус из Белгородской области с 23 пассажирами

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
В Острогожском районе Воронежской области рейсовый автобус съехал в кювет. За рулём был 33-летний белгородец.
ДТП произошло 16 января в 7:45 на дороге Острогожск — Алексеевка. Пассажирский транспорт следовал из Валуек в Воронеж. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет.
В аварии как водитель, так и 23 пассажира не пострадали. Вместе с тем автобус получил повреждения. Людей пересадили в другой транспорт для отбытия в место назначения. Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.