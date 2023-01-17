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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Под Воронежем в ДТП попал рейсовый автобус из Белгородской области с 23 пассажирами

Сегодня, 14:19
Фото: ГУ МВД по Воронежской области
33-летний водитель не справился с управлением. В результате автобус съехал в кювет, сообщили в управлении МВД по Воронежской области.
Сюжет
ДТП

В Острогожском районе Воронежской области рейсовый автобус съехал в кювет. За рулём был 33-летний белгородец.

ДТП произошло 16 января в 7:45 на дороге Острогожск — Алексеевка. Пассажирский транспорт следовал из Валуек в Воронеж. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет.

В аварии как водитель, так и 23 пассажира не пострадали. Вместе с тем автобус получил повреждения. Людей пересадили в другой транспорт для отбытия в место назначения. Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.

В Белгородской области появилась интерактивная карта ДТП
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#Валуйки#Пассажиры#Наталья Корявых#Происшествия#ДТП#Воронежская область#Белгородская область#Автобус
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