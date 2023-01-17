Под Белгородом изменят движение к святому источнику из-за крещенских купаний

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Из-за праздника Крещения под Белгородом изменят движение к святому источнику «Криница». Он находится в Шопино Яковлевского горокруга.
Подъехать к источнику автомобилисты смогут только со стороны Северного через само Шопино, а выехать — через Терновку. На дорогах будут дежурить сотрудники ГИБДД. Также полицейские займутся охраной правопорядка вблизи православных храмов и мест расположения купелей.
В Белгородской области на Крещение оборудуют 98 купелей. Около водоёмов будут дежурить сотрудники МЧС.