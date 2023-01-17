Под Белгородом изменят движение к святому источнику из-за крещенских купаний

Подъехать к источнику автомобилисты смогут только со стороны Северного через само Шопино, а выехать — через Терновку. На дорогах будут дежурить сотрудники ГИБДД. Также полицейские займутся охраной правопорядка вблизи православных храмов и мест расположения купелей.