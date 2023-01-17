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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Под Белгородом изменят движение к святому источнику из-за крещенских купаний

Сегодня, 14:24
Фото: УМВД по Белгородской области
Речь об источнике «Криница» в селе Шопино. Приехать туда можно будет со стороны Северного через Шопино, а выехать — через Терновку, сообщили в региональном УМВД.

Из-за праздника Крещения под Белгородом изменят движение к святому источнику «Криница». Он находится в Шопино Яковлевского горокруга.

Подъехать к источнику автомобилисты смогут только со стороны Северного через само Шопино, а выехать — через Терновку. На дорогах будут дежурить сотрудники ГИБДД. Также полицейские займутся охраной правопорядка вблизи православных храмов и мест расположения купелей.

В Белгородской области на Крещение оборудуют 98 купелей. Около водоёмов будут дежурить сотрудники МЧС.

Купание в проруби на Крещение в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Купели#Шопино#Северный#Изменение схемы движения#Святой источник#Крещение
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