Песков: Увеличение российской армии связано с действиями западных стран

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему Минобороны РФ увеличило численность российских войск до 1,5 млн человек. Со слов Пескова, это связано с действиями западных стран.
Как заявил представитель Кремля, это происходит из-за прокси-войны, которую Запад ведёт против России. Он также подчеркнул, что безопасность РФ должна быть безусловно обеспечена.
В МО РФ добавили, что увеличение армии связано с защитой присоединённых к России регионов и критически важных объектов. Решение по поводу численности армии принял Владимир Путин.
Изменения состава ВС РФ будут проводиться в период с 2023 по 2026 годы. Особое внимание собираются уделить укомплектованию военнослужащих по контракту.