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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Песков: Увеличение российской армии связано с действиями западных стран

Сегодня, 12:08
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента объяснил, почему в России увеличили численность российских войск до 1,5 млн человек, пишут «Народные новости».
Сюжет
Армия

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему Минобороны РФ увеличило численность российских войск до 1,5 млн человек. Со слов Пескова, это связано с действиями западных стран.

Как заявил представитель Кремля, это происходит из-за прокси-войны, которую Запад ведёт против России. Он также подчеркнул, что безопасность РФ должна быть безусловно обеспечена.

В МО РФ добавили, что увеличение армии связано с защитой присоединённых к России регионов и критически важных объектов. Решение по поводу численности армии принял Владимир Путин.

Изменения состава ВС РФ будут проводиться в период с 2023 по 2026 годы. Особое внимание собираются уделить укомплектованию военнослужащих по контракту. 

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#Наталья Корявых#Армия#Дмитрий Песков#Владимир Путин#ВС РФ#Минобороны#Общество
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