«Они же богатые». Белгородцы жалуются на таксистов, завышающих цены для военных

После водитель с пассажиром разговорились: выяснилось, что такой схемой таксисты пользуются довольно часто, особенно когда дело касается военных. Например, настоящая стоимость поездки составляет 2500 рублей, а таксисты берут по 5000. Попавшийся же белгородке таксист заявил, что он берёт 4000, а военные «не против, даже номер мой записывают и звонят. Всё равно дешевле, чем их таксисты берут».