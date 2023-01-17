«Они же богатые». Белгородцы жалуются на таксистов, завышающих цены для военных

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Как сообщила женщина, приехавший по заказу таксист попросил отменить заказ и перевести деньги напрямую ему, заявив, что «так будет выгоднее». Стоит отметить, что ехала женщина из Стрелецкого в Томаровку.
После водитель с пассажиром разговорились: выяснилось, что такой схемой таксисты пользуются довольно часто, особенно когда дело касается военных. Например, настоящая стоимость поездки составляет 2500 рублей, а таксисты берут по 5000. Попавшийся же белгородке таксист заявил, что он берёт 4000, а военные «не против, даже номер мой записывают и звонят. Всё равно дешевле, чем их таксисты берут».
И я спросила: а почему не 2500, как стоит на самом деле, а 4000? Ответ меня «убил»: «Они же богатые, а мне кредит платить. А так получается 2000 на бензин, а 2000 в карман».
Женщину такой расклад очень поразил.
Напомним, что в 2023 году, по данным журналистов, ожидается рост цен на услуги такси. Стоимость поездок может вырасти на 20%.