Новый мэр Белгорода, очередные обстрелы и вопрос возвращения Ленина в парк: итоги дня

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Published Сегодня, 16:00
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Новый мэр Белгорода
Главой городской администрации стал Валентин Демидов, который после ухода Антона Иванова временно исполнял обязанности градоначальника. 17 января за него проголосовали 33 депутата горсовета из 36 присутствовавших.
Новый мэр также представил депутатам программу социально-экономического развития Белгорода на двухлетний период. Он обещал поддержку малому бизнесу, заняться сетью водоснабжения, уделять ещё больше внимания мероприятиям по гражданской обороне, продолжить ремонт общеобразовательных учреждений и пересмотреть деятельность управ.
Новые обстрелы
В регионе выдался громкий день. Ночью система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Обошлось без пострадавших.
Утром стало известно об обстреле Шебекино. Повреждения получила ЛЭП.
Днём ВСУ атаковали село в Валуйском городском округе. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадал один человек. Он получил лёгкое ранение. Помощь ему оказали медики.
Также в результате обстрела в частных домах выбило окна от осколков снарядов. Повреждения получил автомобиль.
Памятник Ленину
Многострадальный памятник Ленину пока не возвращается на своё место в Центральном парке. В мэрии объяснили, что отремонтировать монумент полностью не получается из-за погодных условий. И это несмотря на то, что памятник из парка убрали два года назад.
Пока необходимо отремонтировать постамент. Чиновники уверяют, что Ленин вернётся на прежнее место, но когда — пока неизвестно. Судя по всему, остаётся ждать хорошей погоды, которой, видимо, за два года в Белгороде не было.