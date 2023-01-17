Рядом с горевшим гаражом в канализационном люке нашли труп пропавшего без вести

Ночью 13 января в Волоконовке загорелся гараж. Оперативные службы ликвидировали пожар и уехали.

Уже 16 января в канализационном колодце на территории домовладения рядом с гаражом нашли труп. На теле мужчины обнаружили признаки насильственной смерти.

Жертвой стал 35-летний житель Волоконовки, о пропаже которого ранее сообщали в местных группах в соцсетях. В убийстве волоконовца подозревают 41-летнего хозяина дома. Ранее его привлекали к уголовной ответственности.

Мужчину задержала полиция для дальнейшего разбирательства. Что стало причиной убийства — пока не сообщается. Расследование уголовного дела передали в следком.