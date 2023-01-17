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Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Рядом с горевшим гаражом в канализационном люке нашли труп пропавшего без вести

Сегодня, 08:40
Фото: 1MI

В канализации в Белгородской области нашли убитого мужчину

Ранее в белгородских пабликах распространяли ориентировки о его поиске. Как сообщили в правоохранительных органах, мужчину убили. Труп оставили в канализационном колодце, расположенном рядом с гаражом, в котором ранее случился пожар.
Ночью 13 января в Волоконовке загорелся гараж. Оперативные службы ликвидировали пожар и уехали.
 
Уже 16 января в канализационном колодце на территории домовладения рядом с гаражом нашли труп. На теле мужчины обнаружили признаки насильственной смерти.
 
Жертвой стал 35-летний житель Волоконовки, о пропаже которого ранее сообщали в местных группах в соцсетях. В убийстве волоконовца подозревают 41-летнего хозяина дома. Ранее его привлекали к уголовной ответственности.
 
Мужчину задержала полиция для дальнейшего разбирательства. Что стало причиной убийства — пока не сообщается. Расследование уголовного дела передали в следком.
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#Происшествия#Убийство#Белгородская область#Волоконовка#Погиб человек#Розыск#Следком#Канализация#Труп#Пожар#Гараж#Ася Дугнист
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