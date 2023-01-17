Ленин жив? Что не даёт памятнику вождя вернуться в Центральный парк Белгорода

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В ответ на запрос «Бел.Ру» в городской администрации сообщили, что памятник вождю революции в Центральный парк Ленина вернуть всё-таки планируют. Но для этого необходимо отремонтировать постамент. Когда это произойдёт — неизвестно, ведь есть нюанс.
По словам подрядчика, занимавшегося восстановлением памятника, на прежнее место его установят после сооружения постамента при благоприятных погодных условиях. Более точной информацией о сроках монтажа памятника в настоящий момент не располагаем.
мэрия Белгорода
Таким образом Ленину, вероятно, остаётся ждать хорошей погоды. Учитывая, что за два года с момента поломки памятника благоприятных условий так и не случилось, ожидание может ощутимо затянуться.
При этом в мэрии отметили, что схема земельного участка для размещения памятника согласована с организациями, эксплуатирующими подземные инженерные коммуникации.
В 2020 году памятник Ленину повредили во время раскопок и убрали. Экс-мэр Юрий Галдун обещал вернуть памятник в лучшем виде, но позже заявил, что восстанавливать скульптуру не будут. Одной из причин называлась нехватка денег. История продолжилась бурным обсуждением, в том числе с участием депутата Госдумы.
Открытие обновлённого памятника планировалось в апреле прошлого года, но потом событие перенесли на июнь. При этом на ремонт скульптуры деньги собирали сами белгородцы.
Пока же на месте, где раньше находился памятник Ленину, стоит новогодняя декорация. Этот факт вызвал возмущение у ряда белгородских коммунистов.