Ленин жив? Что не даёт памятнику вождя вернуться в Центральный парк Белгорода

В 2020 году памятник Ленину повредили во время раскопок и убрали. Экс-мэр Юрий Галдун обещал вернуть памятник в лучшем виде, но позже заявил, что восстанавливать скульптуру не будут. Одной из причин называлась нехватка денег. История продолжилась бурным обсуждением, в том числе с участием депутата Госдумы.

Открытие обновлённого памятника планировалось в апреле прошлого года, но потом событие перенесли на июнь. При этом на ремонт скульптуры деньги собирали сами белгородцы.