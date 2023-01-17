Купание в проруби на Крещение в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
По словам Потапова, 19 января православный мир будет отмечать один из главных христианских праздников — Крещение Господне. Тысячи белгородцев отправятся к водоёмам, чтобы совершить обряд омовения.
Всего в текущем году организуют 98 купелей, в том числе на территории Белгорода (в районе Центрального пляжа на левом и правом берегах реки Северский Донец). В прошлом году купелей было 99 — не откроется одна в Алексеевском горокруге.
Потапов добавил, что в настоящее время места Крещенских купаний проверяют спасатели на соответствие требованиям.
Традиционно около купелей главы администраций городов и сёл организуют места для обогрева, переодевания и горячий чай. Кроме того, места купания оборудуют осветительным оборудованием.
На Крещение круглосуточно будут дежурить спасатели, инспекторы ГИМС, водолазы, сотрудники полиции и медики.
Адресный список купелей по ссылке.