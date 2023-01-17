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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Купание в проруби на Крещение в Белгородской области

Сегодня, 13:01
Фото: 1MI

В Белгородской области на Крещение оборудуют 98 купелей

В прошлом году мест купания в регионе было 99. На одно меньше стало в Алексеевском горокруге. Подробнее рассказал руководитель регионального управления МЧС Сергей Потапов.

По словам Потапова, 19 января православный мир будет отмечать один из главных христианских праздников — Крещение Господне. Тысячи белгородцев отправятся к водоёмам, чтобы совершить обряд омовения.

Всего в текущем году организуют 98 купелей, в том числе на территории Белгорода (в районе Центрального пляжа на левом и правом берегах реки Северский Донец). В прошлом году купелей было 99 — не откроется одна в Алексеевском горокруге.

Потапов добавил, что в настоящее время места Крещенских купаний проверяют спасатели на соответствие требованиям.

Традиционно около купелей главы администраций городов и сёл организуют места для обогрева, переодевания и горячий чай. Кроме того, места купания оборудуют осветительным оборудованием.

На Крещение круглосуточно будут дежурить спасатели, инспекторы ГИМС, водолазы, сотрудники полиции и медики.

Адресный список купелей по ссылке.

В Белгороде на Крещение оборудуют две купели
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#Город#Белгородская область#Сергей потапов#Купели#Крещение#Спасатели#Кристина Семенчук
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