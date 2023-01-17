Как в Белгородской области контролируют качество воздуха

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
По словам чиновника, от жителей области поступает много жалоб на качество воздуха и наличие запахов. Министерство природопользования проводит мониторинги — работает центр и инспекторы, которые следят за качеством подготовки органических удобрений на основе свиноводческих стоков.
Данной работой занимается каждое предприятие, где образуются свиноводческие стоки и производится удобрение. Они получают документы о безопасности этих удобрений, после чего разрабатывается план-график, который контролируется. Мы отслеживаем, контролируем дозы нанесения удобрений на поля, исключаем интенсивность запахов на территории населённых пунктов.
Роман Татаринцев
Напомним, что с 20 декабря по начало января жители массива под Белгородом жалуются на фекальные стоки рядом с домами.