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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Как в Белгородской области контролируют качество воздуха

Сегодня, 13:06
Фото: 1MI

В минприродопользования рассказали о контроле за качеством белгородского воздуха

Информацию озвучил в ходе брифинга 17 января и. о. министра природопользования Роман Татаринцев.

По словам чиновника, от жителей области поступает много жалоб на качество воздуха и наличие запахов. Министерство природопользования проводит мониторинги — работает центр и инспекторы, которые следят за качеством подготовки органических удобрений на основе свиноводческих стоков.

Данной работой занимается каждое предприятие, где образуются свиноводческие стоки и производится удобрение. Они получают документы о безопасности этих удобрений, после чего разрабатывается план-график, который контролируется. Мы отслеживаем, контролируем дозы нанесения удобрений на поля, исключаем интенсивность запахов на территории населённых пунктов.
Роман Татаринцев

Напомним, что с 20 декабря по начало января жители массива под Белгородом жалуются на фекальные стоки рядом с домами.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Воздух#Запахи#Жалобы
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