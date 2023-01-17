Из аварийного жилья в Белгородской области за год выселили 722 человека

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
В Белгородской области продолжается расселение из аварийных домов. В прошлом году переехали 722 человека. Большинству предоставили другое жильё — 544 белгородцам. Остальные 178 человек получили денежную компенсацию. Так опустели 12,6 тысячи аварийных квадратных метров.
Всего с 2019 по 2022 год завершилось переселение 2420 белгородцев. В регионе за четыре года расселили 42,84 тыс. «квадратов» аварийного жилищного фонда. Это почти на 50% больше, чем планировалось изначально по нацпроекту «Жильё и городская среда».
Напомним, в рамках этого же проекта в Белгородской области планируют благоустроить 48 территорий в 2023 году.