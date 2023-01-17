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Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Из аварийного жилья в Белгородской области за год выселили 722 человека

Сегодня, 07:48
Фото: Министерство ЖКХ Белгородской области

В Белгородской области перевыполнили план по расселению из аварийного жилья

В новое жильё в 2022 году переселили 544 человека. Ещё 178 человек получили денежную компенсацию, сообщили в региональном министерстве ЖКХ.

В Белгородской области продолжается расселение из аварийных домов. В прошлом году переехали 722 человека. Большинству предоставили другое жильё — 544 белгородцам. Остальные 178 человек получили денежную компенсацию. Так опустели 12,6 тысячи аварийных квадратных метров.

Всего с 2019 по 2022 год завершилось переселение 2420 белгородцев. В регионе за четыре года расселили 42,84 тыс. «квадратов» аварийного жилищного фонда. Это почти на 50% больше, чем планировалось изначально по нацпроекту «Жильё и городская среда».

Напомним, в рамках этого же проекта в Белгородской области планируют благоустроить 48 территорий в 2023 году.

Порядка 48 территорий хотят благоустроить в Белгородской области в 2023 году
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#Жильё и городская среда#Аварийное жилье#Ася Дугнист#Общество#Касается каждого#Белгородская область#Министерство ЖКХ#Нацпроект#Расселение
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