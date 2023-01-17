Из аварийного жилья в Белгородской области за год выселили 722 человека

Всего с 2019 по 2022 год завершилось переселение 2420 белгородцев. В регионе за четыре года расселили 42,84 тыс. «квадратов» аварийного жилищного фонда. Это почти на 50% больше, чем планировалось изначально по нацпроекту «Жильё и городская среда».