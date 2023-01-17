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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Гладков сообщил подробности утреннего обстрела Шебекино

Сегодня, 06:48
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
архивное фото
Под огнём ВСУ оказались окраины города. Обошлось без пострадавших, но есть повреждения линии электропередачи, сообщил губернатор Белгородской области.
Сюжет
Обстрел

Утром 17 января ВСУ в очередной раз обстреляли Шебекино. Под огнём оказались окраины города. 

По информации губернатора, пострадавших нет. На территории продолжается подомовой обход. 

Вместе с тем есть повреждения линий электропередачи. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии. 

Очевидцы ранее сообщали, что после громких звуков вспыхнула сухая трава. 

Громко было и в Белгороде. Ночью 17 января над городом и Белгородским районом сработала система ПВО. Обошлось без пострадавших. Очевидцы после обстрела находят обломки в разных частях города и района. 

Работа ПВО над Белгородом попала на видео
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#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Лэп#Повреждения
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