Гладков сообщил подробности утреннего обстрела Шебекино

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Утром 17 января ВСУ в очередной раз обстреляли Шебекино. Под огнём оказались окраины города.
По информации губернатора, пострадавших нет. На территории продолжается подомовой обход.
Вместе с тем есть повреждения линий электропередачи. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии.
Очевидцы ранее сообщали, что после громких звуков вспыхнула сухая трава.
Громко было и в Белгороде. Ночью 17 января над городом и Белгородским районом сработала система ПВО. Обошлось без пострадавших. Очевидцы после обстрела находят обломки в разных частях города и района.