Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Вывезенному с Украины в Белгород 99-летнему ветерану помогут с жильём в Краснодаре

Сегодня, 15:11
Фото: RT
99-летний Айказ Овсепян и его дочь получат квартиру на Кубани. Семье помогут как с жильём, так и с обустройством, сообщил первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак.

99-летнему ветерану Великой Отечественной войны, которого эвакуировали в Белгород из Харьковской области, предоставят жильё на Кубани. Айказ Овсепян вместе с дочерью переедет в Краснодар.

Сначала семье со съёмом жилья в Белгороде помогал сын пожилого мужчины. Больше помогать он не в состоянии, поскольку и сам является пенсионером.

Айказа Овсепяна вывезли из Балаклеи летом 2022 года, но жильё в Белгороде так и не предоставили. Им с дочерью едва хватало денег на съём квартиры. Живут беженцы на пенсию ветерана, однако этого недостаточно. Семья элементарно не в состоянии приобрести бытовую технику.

Эвакуированному 99-летнему ветерану из Балаклеи не на что жить в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Бежавшие из Купянска в Харьковской области врачи нашли работу в Белгородской областиВ Белгород из Харьковской области эвакуировали учителя из «списка» ВСУ на расстрелИз Харьковской области в Белгород росгвардейцы вывезли участника Сталинградской битвы
#Айказ Овсепян#Краснодар#Наталья Корявых#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Харьковская область#Балаклея#Андрей Турчак#Ветеран#Пенсионер#Беженцы
Подпишитесь
Что пообещал сделать на посту мэра Белгорода Валентин Демидов
Сегодня, 14:00
В Минобороны РФ рассказали о подвиге белгородца на спецоперации
Сегодня, 13:04
Новый обстрел в Белгородской области: есть раненый, выбиты окна в домах
Сегодня, 11:03
О чём спрашивали депутаты горсовета Белгорода нового мэра: Центральному парку быть?
Сегодня, 15:03
Врачи в бронежилетах в Белгородской области достали из ноги военного часть мины
Сегодня, 14:49
«Они же богатые». Белгородцы жалуются на таксистов, завышающих цены для военных
Сегодня, 10:59