Вывезенному с Украины в Белгород 99-летнему ветерану помогут с жильём в Краснодаре

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
99-летнему ветерану Великой Отечественной войны, которого эвакуировали в Белгород из Харьковской области, предоставят жильё на Кубани. Айказ Овсепян вместе с дочерью переедет в Краснодар.
Сначала семье со съёмом жилья в Белгороде помогал сын пожилого мужчины. Больше помогать он не в состоянии, поскольку и сам является пенсионером.
Айказа Овсепяна вывезли из Балаклеи летом 2022 года, но жильё в Белгороде так и не предоставили. Им с дочерью едва хватало денег на съём квартиры. Живут беженцы на пенсию ветерана, однако этого недостаточно. Семья элементарно не в состоянии приобрести бытовую технику.