Вывезенному с Украины в Белгород 99-летнему ветерану помогут с жильём в Краснодаре

Айказа Овсепяна вывезли из Балаклеи летом 2022 года, но жильё в Белгороде так и не предоставили. Им с дочерью едва хватало денег на съём квартиры. Живут беженцы на пенсию ветерана, однако этого недостаточно. Семья элементарно не в состоянии приобрести бытовую технику.