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Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Эвакуированному 99-летнему ветерану из Балаклеи не на что жить в Белгороде

Сегодня, 07:10
Фото: RT
Айказа Овсепяна вывезли в Белгород летом 2022 года, но жильё не предоставили. Пенсии мужчины едва хватает на съём квартиры, пишет RT.

Айказ Овсепян — участник Сталинградской битвы, до недавних пор живший в украинском городе Балаклея. В июле 2022 года ветерана вместе с его дочерью росгвардейцы эвакуировали в Белгород. Здесь переселенцам помогли с оформлением российского гражданства, но жильё не предоставили.

Живут беженцы на пенсию 99-летнего Айказа Аракеловича: самостоятельно арендуют квартиру, на оставшееся — покупают продукты. В квартире до сих пор нет чайника, утюга и других базовых бытовых приборов. При этом за съём жилья пенсионеры отдают почти 20 тысяч рублей.

Дочь ветерана Ольга пыталась поставить своего отца в очередь на получение квартиры в Белгороде, но, по её словам, в региональной соцзащите ей помочь не смогли. Нужна постоянная прописка в регионе, которой у беженцев нет.

Но постоянную прописку, судя по всему, семья получать не хочет. Айказ Аракелович хочет переехать в Краснодарский край, потому что в Белгороде тоже неспокойно — слышны взрывы. Помогают ветерану его бывшие ученики.

Я хочу попросить, чтобы нам с дочерью помогли переехать в Краснодар, там тепло и не слышно взрывов, мы могли бы спокойно доживать свой век.
Айказ Овсепян
Видео: RT
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