Эвакуированному 99-летнему ветерану из Балаклеи не на что жить в Белгороде

Живут беженцы на пенсию 99-летнего Айказа Аракеловича: самостоятельно арендуют квартиру, на оставшееся — покупают продукты. В квартире до сих пор нет чайника, утюга и других базовых бытовых приборов. При этом за съём жилья пенсионеры отдают почти 20 тысяч рублей.