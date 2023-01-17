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Posted Сегодня, 17:22

Published Сегодня, 17:22

Modified Сегодня, 17:32

Updated Сегодня, 17:32

ДОМ.РФ и детский омбудсмен вместе займутся мерами поддержки семей с детьми

Сегодня, 17:22
Фото: ДОМ.РФ
На базе Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) планируется создать единый цифровой реестр граждан России, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Благодаря этому ресурсу, помощь получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, выпускники детских домов и интернатов.

Согласно подписанному директором ДОМ.РФ Виталием Мутко и детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой соглашению, две структуры будут развивать новые и совершенствовать существующие меры господдержки семей с детьми и детей-сирот в жилищной сфере.

Речь идет в том числе о том, чтобы семьи с детьми были более информированы о способах, благодаря которым они могут улучшить свои жилищные условия. Предполагается, что этим будет заниматься консультационный центр ДОМ.РФ. Будет налажено активное взаимодействие сторон для разрабатывания механизмов, позволяющих защитить жилищные права детей-сирот и поддержать семьи. Это касается и тех, кто взял ипотеку, а потом столкнулся с  финансовыми проблемами.

Виталий Мутко считает поддержку семей в числе приоритетов государственной политики в жилищной сфере, реализацией этого занимается ДОМ.РФ. Эта структура ведет активную работу, являясь оператором  «Семейной ипотеки» и программы выплат, позволяющих гасить ипотечные кредиты. Ближайшие планы предусматривают усиленное информирование людей по данной тематике посредством платформы спроси.дом.рф. Вместе с этим готовятся другие предложения. В этой работе участвуют также профильные министерства, Госдума и Центробанк.

По словам Марии Львовой-Беловой, планируется совершенствовать механизмы, позволяющие предоставлять жилье детям и молодым людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Конкретно речь идет о детях-сиротах, выпускниках детдомов, детях из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, молодых инвалидах. По особым вниманием будут дети-сироты, которым жилье должно предоставить государство.

Аппарат детского омбудсмена будет принимать участие в разработке ДОМ.РФ  совместно с российским Минстроем системы учета специализированного жилищного фонда, чтобы использовать ее регулярно для осуществления мониторинга жилья. Это даст понимание, скольким детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, необходимо жилье, а также каково качество уже предоставленного и как оно используется.

Систему опробуют шесть пилотных регионов. В этой работе будут участвовать и региональные детские омбудсмены. Базой для цифрового реестра станет Единая информационная система жилищного строительства.

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