ДОМ.РФ и детский омбудсмен вместе займутся мерами поддержки семей с детьми

Речь идет в том числе о том, чтобы семьи с детьми были более информированы о способах, благодаря которым они могут улучшить свои жилищные условия. Предполагается, что этим будет заниматься консультационный центр ДОМ.РФ. Будет налажено активное взаимодействие сторон для разрабатывания механизмов, позволяющих защитить жилищные права детей-сирот и поддержать семьи. Это касается и тех, кто взял ипотеку, а потом столкнулся с финансовыми проблемами.