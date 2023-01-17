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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Девять бывших общежитий в Белгородской области отремонтируют до конца года

Сегодня, 14:34
Фото: 1MI
На работы выделили 250 млн рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства. Речь идёт о многоквартирных домах, ранее имевших статус общежитий.

В этом году в Белгородской области планируют продолжить работы в многоквартирных домах, в которых ранее располагались общежития. В правительстве выделили на их ремонт 250 млн рублей.

Речь идёт о девяти бывших общежитиях. Пять зданий отремонтируют в Белгороде, ещё по два — в Старооскольском и Губкинском округах.

Реализовать проекты должны до 1 декабря. В прошлом году проблем с этим не возникло.

Принимать дома после капремонта будут все жители. Это стало важным условием для выполнения работ.

Помимо этого, в 2023 году в Белгородской области планируют отремонтировать по программе капитальных вложений 220 многоквартирных домов.

В Белгородской области завершается программа по капремонту бывших общежитий
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Бывшие общежития#Капремонт#Ремонт#Белгород#Старый Оскол#Губкин#Общество#Мкд
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