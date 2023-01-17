Девять бывших общежитий в Белгородской области отремонтируют до конца года

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
В этом году в Белгородской области планируют продолжить работы в многоквартирных домах, в которых ранее располагались общежития. В правительстве выделили на их ремонт 250 млн рублей.
Речь идёт о девяти бывших общежитиях. Пять зданий отремонтируют в Белгороде, ещё по два — в Старооскольском и Губкинском округах.
Реализовать проекты должны до 1 декабря. В прошлом году проблем с этим не возникло.
Принимать дома после капремонта будут все жители. Это стало важным условием для выполнения работ.
Помимо этого, в 2023 году в Белгородской области планируют отремонтировать по программе капитальных вложений 220 многоквартирных домов.