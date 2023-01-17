О чём спрашивали депутаты горсовета Белгорода нового мэра: Центральному парку быть?

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Депутаты поинтересовались у мэра, как он планирует повышать эффективность управления городским хозяйством.
Эффективность управления городским хозяйством — это прежде всего понимание экономики процессов городского хозяйства и создание системы управления этими процессами. К сожалению, несмотря на большой ресурс, прежде всего Белгорблагоустройства, очевидно, что муниципальное задание у предприятия носит достаточно формальный характер.
Валентин Демидов
По словам Демидова, ряд процессов сейчас можно выполнять собственными предприятиями и силами: «Недавний пример — мы сами запустили два катка зимой в парке им. Ленина и на Есенина. Ещё один пример — это теплицы и питомники, которые в перспективе способны обеспечивать полностью всеми посадочными материалами».
Также депутатов интересовали прогнозы Демидова по экономике города. По словам мэра, главная задача — увеличить собственные доходы.
Что касается межбюджетных трансфертов, за счёт которых планировались расходные обязательства капитального характера, мы все прекрасно понимаем, в каких условиях в этом году формировался бюджет. Понятно, что нельзя было закладывать расходные обязательства, которые трудно будет потом обеспечить. Мы аккуратно формировали расходную часть. Мы работаем по защите необходимых расходных обязательств. Наша задача — сделать аудит расходных обязательств, которые мы закладываем, определив наиболее необходимые.
Валентин Демидов
Кроме того, нового мэра спросили о том, когда начнётся благоустройство набережной Везёлки, Центрального парка и пляжа. Демидов ответил, что по парку им. Ленина уже разработана проектно-сметная документация. По набережной и пляжу проектно-сметная документация находится на завершающем этапе. При поддержке губернатора реализацию этих проектов можно будет начать в текущем году, добавил Демидов.
Также у мэра спросили, как он планирует развивать местное самоуправление.
Идея по созданию управ как единого элемента управления городским хозяйством хорошая, но не всё до конца получилось. Необходимо подготовить нормативы, чтобы в этой системе работали не только управы, но и все включённые в системе горхозяйства предприятия.
Валентин Демидов
Помимо этого, во время ответов на вопросы депутатов Демидов сообщил, что на посту мэра в первую очередь займётся улучшением качества и эффективности работы администрации.