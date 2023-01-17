О чём спрашивали депутаты горсовета Белгорода нового мэра: Центральному парку быть?

Кроме того, нового мэра спросили о том, когда начнётся благоустройство набережной Везёлки, Центрального парка и пляжа. Демидов ответил, что по парку им. Ленина уже разработана проектно-сметная документация. По набережной и пляжу проектно-сметная документация находится на завершающем этапе. При поддержке губернатора реализацию этих проектов можно будет начать в текущем году, добавил Демидов.