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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

О чём спрашивали депутаты горсовета Белгорода нового мэра: Центральному парку быть?

Сегодня, 15:03
Фото: администрация Белгорода

О чём спрашивали депутаты горсовета Белгорода нового мэра

В ходе презентации социально-экономического развития города на двухлетней период Валентин Демидов ответил на вопросы депутатов.

Депутаты поинтересовались у мэра, как он планирует повышать эффективность управления городским хозяйством.

Эффективность управления городским хозяйством — это прежде всего понимание экономики процессов городского хозяйства и создание системы управления этими процессами. К сожалению, несмотря на большой ресурс, прежде всего Белгорблагоустройства, очевидно, что муниципальное задание у предприятия носит достаточно формальный характер.
Валентин Демидов

По словам Демидова, ряд процессов сейчас можно выполнять собственными предприятиями и силами: «Недавний пример — мы сами запустили два катка зимой в парке им. Ленина и на Есенина. Ещё один пример — это теплицы и питомники, которые в перспективе способны обеспечивать полностью всеми посадочными материалами».

Также депутатов интересовали прогнозы Демидова по экономике города. По словам мэра, главная задача — увеличить собственные доходы.

Что касается межбюджетных трансфертов, за счёт которых планировались расходные обязательства капитального характера, мы все прекрасно понимаем, в каких условиях в этом году формировался бюджет. Понятно, что нельзя было закладывать расходные обязательства, которые трудно будет потом обеспечить. Мы аккуратно формировали расходную часть. Мы работаем по защите необходимых расходных обязательств. Наша задача — сделать аудит расходных обязательств, которые мы закладываем, определив наиболее необходимые.
Валентин Демидов

Кроме того, нового мэра спросили о том, когда начнётся благоустройство набережной Везёлки, Центрального парка и пляжа. Демидов ответил, что по парку им. Ленина уже разработана проектно-сметная документация. По набережной и пляжу проектно-сметная документация находится на завершающем этапе. При поддержке губернатора реализацию этих проектов можно будет начать в текущем году, добавил Демидов. 

Также у мэра спросили, как он планирует развивать местное самоуправление.

Идея по созданию управ как единого элемента управления городским хозяйством хорошая, но не всё до конца получилось. Необходимо подготовить нормативы, чтобы в этой системе работали не только управы, но и все включённые в системе горхозяйства предприятия.
Валентин Демидов

Помимо этого, во время ответов на вопросы депутатов Демидов сообщил, что на посту мэра в первую очередь займётся улучшением качества и эффективности работы администрации.

 

Что пообещал сделать на посту мэра Белгорода Валентин Демидов
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