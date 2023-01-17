Что пообещал сделать на посту мэра Белгорода Валентин Демидов

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» за два года Демидов пообещал отремонтировать 20,5 км улично-дорожной сети. Для перераспределения транспортных потоков будет построена дорога от мрк Новый-2 до улицы Костюкова и обустроен жд переезд на улице Горького с выходом на Красноармейскую.