Что пообещал сделать на посту мэра Белгорода Валентин Демидов

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
В ходе сессии кандидат в мэры Валентин Демидов представил депутатам программу социально-экономического развития Белгорода на двухлетний период. Редакция «Бел.Ру» собрала основные позиции из презентации Демидова.
По словам уже избранного мэра, мнение жителей города, их потребность в решении важных для горожан вопросов должны быть в приоритете деятельности администрации города и стать основной для бюджетно-финансовой политики.
Системная и профессиональная работа бизнеса и органов власти всех уровней позволила в 2022 году не допустить провалов практически ни в одном из направлений.
Валентин Демидов
Как отметил Демидов, в двухлетнем периоде важно сохранить темпы развития. Значимым элементом в этом выступают субъекты малого предпринимательства — необходимо оказывать бизнесу максимальную поддержку. Также в планах Демидова привлекать инвестиции и активизировать работу по обеспечению максимально возможной наполняемости доходной части.
За два года Валентин Демидов планирует построить и реконструировать около 20 км сети водоснабжения и водоотведения (2 млрд рублей), построить насосную станцию для мкр Юго-Западный 2.1 и Новая жизнь (430 млн рублей), а также наружное освещение протяжённостью 45 км (110 млн рублей).
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» за два года Демидов пообещал отремонтировать 20,5 км улично-дорожной сети. Для перераспределения транспортных потоков будет построена дорога от мрк Новый-2 до улицы Костюкова и обустроен жд переезд на улице Горького с выходом на Красноармейскую.
Кроме того, запланировано благоустройство парка им. Ленина, благоустройство набережной Везёлки и центрального городского пляжа. При поддержке губернатора эти работы могут начаться уже в этом году, подчеркнул Демидов.
Помимо этого, в двухлетний период в планах завершить вынос магистрального газопровода Шебекино-Курск-Брянск с территории города, реконструировать городские очистные сооружения, рекультивировать городскую свалку (подрядчик уже приступил к выполнению работ) и проверить работу 31 крышной котельной.
В 2023 году также предстоит проведение капремонта 62 МКД за счёт средств собственников
(266 млн рублей), а также внеплановый капремонт четырёх МКД на сумму 12 млн рублей.
Валентин Демидов напомнил, что сегодня в Белгороде есть система укрытий, которая включает 2 тыс. помещений. Информация о пригодных укрытиях размещена на Яндекс.Картах.
В мероприятиях общественного порядка задействованы сотрудники УМВД, муниципальная стража, добровольные народные дружины и «Ополчение 31».
В ближайший двухлетний период особое внимание должно уделяться разработке мероприятий по гражданской обороне, интенсификации АПК «Безопасный город» и функционированию народных дружин.
Валентин Демидов
В 2023 году запланирован капремонт шести школ и восьми детских садов. Кроме того, для профессионального самоопределения школьников необходимо расширять спектр специализированных классов. По словам Демидова, в образовательных учреждениях должны работать психолого-педагогические классы. Это поможет решить проблемы с дефицитом кадров.
Также в условиях вынужденного перевода детей на дистант муниципалитету необходимо повысить качество подготовки детей к ЕГЭ, не допустить случаи проведения дистанционных уроков во вторую смену, отметил Валентин Демидов.
Кроме того, он сообщил, что в ближайшие годы на территории Белгорода планируется строительство детского спортивно-оздоровительного лагеря «Альтаир».
В своей речи Валентин Демидов отметил, что в деятельности управ за три года сформировался ряд проблем.
Необходимо пересмотреть деятельность управ, которые так и не стали полноценным органом управления на местах. Наша задача — перезагрузить систему, наделить их дополнительными функциями - такими, как контроль за выполнением плановых муниципальных заданий, качественное содержание и санитарная очистка в границах управы.
Валентин Демидов