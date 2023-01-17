Число погибших при взрыве гранаты в Белгородской области выросло до семи

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
Число погибших при взрыве гранаты в хуторе Тоненькое Корочанского района выросло до семи человек. После взрыва случился пожар. В результате сдетонировали находившиеся рядом боеприпасы.
Инцидент произошёл 14 января. Как сообщалось, гранату взорвал военный. Из-за этого начался пожар на площади 450 квадратных метров.
15 января сообщалось о гибели троих человек. Известно, что гранату взорвал командир взвода. Возгорание потушили пожарные. По факту происшествия возбудили уголовное дело.