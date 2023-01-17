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Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Число погибших при взрыве гранаты в Белгородской области выросло до семи

Сегодня, 07:34
Фото: 1MI
Из-за взрыва гранаты произошёл пожар, в результате которого сдетонировали находившиеся поблизости боеприпасы, пишет Telegram-канал «112». Изначально сообщалось о троих жертвах. По новым данным, их число выросло до семи.
Сюжет
Взрыв

Число погибших при взрыве гранаты в хуторе Тоненькое Корочанского района выросло до семи человек. После взрыва случился пожар. В результате сдетонировали находившиеся рядом боеприпасы.

Инцидент произошёл 14 января. Как сообщалось, гранату взорвал военный. Из-за этого начался пожар на площади 450 квадратных метров.

15 января сообщалось о гибели троих человек. Известно, что гранату взорвал командир взвода. Возгорание потушили пожарные. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Военный взорвал гранату в части под Белгородом, что привело к детонации боеприпасов
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#Наталья Корявых#Происшествия#Белгородская область#Корочанский район#Взрыв#Граната#Военнослужащие#Погибшие#Детонация
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