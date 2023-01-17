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Posted Сегодня, 20:00

Published Сегодня, 20:00

Modified Сегодня, 20:02

Updated Сегодня, 20:02

Белгородцы, вынужденно покинувшие свои дома, просят власти помочь с сеном для коров

Сегодня, 20:00
Фото: 1MI
Коровы.
С необычной просьбой к главе региона обратились жители села Солнцевка.

К главе региона Вячеславу Гладкову в вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» обратились жители села Солнцевка, которые временно переехали в безопасное место. Их коровы остались в селе и, по словам жительницы, есть коровам уже нечего, остался всего один тюк соломы. В помощи им тоже отказали, поэтому теперь белгородка просит помочь главу региона.

Вячеслав Гладков сказал, что сено коровам привезут уже завтра.

Правильно, что обратились, потому что обязательства мы брали вместе с муниципальным образованием. Разберёмся, почему произошла задержка. Знаю, что солому уже привезли, завтра привезут сено, поэтому не переживайте, о вас никто не забыл.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что село Солнцевка периодически подвергается обстрелам со стороны Украины. Из-за прилётов в конце октября жители населённого пункта на восемь дней остались без света.

В селе Солнцевка под Белгородом могут ввести режим ЧС
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#Александра Склярова#Общество#Губернатор#Сельское хозяйство#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Коровы#Сено
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