Белгородцы, вынужденно покинувшие свои дома, просят власти помочь с сеном для коров

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К главе региона Вячеславу Гладкову в вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» обратились жители села Солнцевка, которые временно переехали в безопасное место. Их коровы остались в селе и, по словам жительницы, есть коровам уже нечего, остался всего один тюк соломы. В помощи им тоже отказали, поэтому теперь белгородка просит помочь главу региона.
Вячеслав Гладков сказал, что сено коровам привезут уже завтра.
Правильно, что обратились, потому что обязательства мы брали вместе с муниципальным образованием. Разберёмся, почему произошла задержка. Знаю, что солому уже привезли, завтра привезут сено, поэтому не переживайте, о вас никто не забыл.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что село Солнцевка периодически подвергается обстрелам со стороны Украины. Из-за прилётов в конце октября жители населённого пункта на восемь дней остались без света.