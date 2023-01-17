Белгородцы, вынужденно покинувшие свои дома, просят власти помочь с сеном для коров

К главе региона Вячеславу Гладкову в вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» обратились жители села Солнцевка, которые временно переехали в безопасное место. Их коровы остались в селе и, по словам жительницы, есть коровам уже нечего, остался всего один тюк соломы. В помощи им тоже отказали, поэтому теперь белгородка просит помочь главу региона.