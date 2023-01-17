Белгородца подозревают в поджоге авто начальника наркоотдела в Санкт-Петербурге

Также в деле фигурирует 37-летний уроженец Бурятии. Ранее его судили за кражи. Оба фигуранта находятся в изоляторе. Уточняется, что машину могли поджечь из-за расследования одного из уголовных дел. Полицейского просили «не усердствовать».