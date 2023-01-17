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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Белгородца подозревают в поджоге авто начальника наркоотдела в Санкт-Петербурге

Сегодня, 09:48
Фото: 1MI
Житель региона имеет несколько судимостей, в том числе за убийство. В местах лишения свободы он провёл 14 лет, сообщает «Фонтанка».

39-летнего белгородца задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в поджоге Audi. Иномарка принадлежит начальнику наркоотдела на транспорте. Последний уже несколько месяцев находится под госзащитой.

Загорелась машина ночью 14 января. Поджигатели — их было двое — попали на камеры. Вскоре обоих задержали.

Известно, что житель Белгородской области имеет несколько судимостей, в том числе за убийство. В колонии он провёл 14 лет.

Также в деле фигурирует 37-летний уроженец Бурятии. Ранее его судили за кражи. Оба фигуранта находятся в изоляторе. Уточняется, что машину могли поджечь из-за расследования одного из уголовных дел. Полицейского просили «не усердствовать».

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#Наталья Корявых#Происшествия#Криминал#Санкт-петербург#Машина#Поджог#Наркоотдел#Полицейский#Белгородская область
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