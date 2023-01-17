Белгородца подозревают в поджоге авто начальника наркоотдела в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
39-летнего белгородца задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в поджоге Audi. Иномарка принадлежит начальнику наркоотдела на транспорте. Последний уже несколько месяцев находится под госзащитой.
Загорелась машина ночью 14 января. Поджигатели — их было двое — попали на камеры. Вскоре обоих задержали.
Известно, что житель Белгородской области имеет несколько судимостей, в том числе за убийство. В колонии он провёл 14 лет.
Также в деле фигурирует 37-летний уроженец Бурятии. Ранее его судили за кражи. Оба фигуранта находятся в изоляторе. Уточняется, что машину могли поджечь из-за расследования одного из уголовных дел. Полицейского просили «не усердствовать».