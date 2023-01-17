Белгородка отсудила у «Эфко» 418 тыс. рублей за травму на производстве

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Белгородка взыскала с филиала АО «Эфко» в Алексеевском горокруге 418 тыс. рублей из-за производственной травмы. Конвейер зажал женщине руку. В связи с произошедшим потерпевшая обратилась в суд с иском к работодателю.
Сотрудница предприятия в один из рабочих дней подменяла оператора на линии конвейерной системы. Женщина увидела застрявшую упаковку йогурта и решила её отодвинуть. Механизмы конвейера зацепились за куртку, а затем женщине зажало руку. Травма оказалась лёгкой.
После случившегося белгородка обратилась в суд, который обязал работодателя выплатить компенсацию. Приставы вынесли запрет регистрационных действий в отношении пяти машин, принадлежащих компании. После этого предприятие выплатило деньги пострадавшей.