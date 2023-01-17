Белгородка отсудила у «Эфко» 418 тыс. рублей за травму на производстве

Сотрудница предприятия в один из рабочих дней подменяла оператора на линии конвейерной системы. Женщина увидела застрявшую упаковку йогурта и решила её отодвинуть. Механизмы конвейера зацепились за куртку, а затем женщине зажало руку. Травма оказалась лёгкой.