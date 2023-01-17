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Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Белгородка отсудила у «Эфко» 418 тыс. рублей за травму на производстве

Сегодня, 08:53
Фото: 1MI
Женщине конвейером зажало руку. После произошедшего сотрудница предприятия обратилась в суд, сообщили в региональном УФССП.

Белгородка взыскала с филиала АО «Эфко» в Алексеевском горокруге 418 тыс. рублей из-за производственной травмы. Конвейер зажал женщине руку. В связи с произошедшим потерпевшая обратилась в суд с иском к работодателю.

Сотрудница предприятия в один из рабочих дней подменяла оператора на линии конвейерной системы. Женщина увидела застрявшую упаковку йогурта и решила её отодвинуть. Механизмы конвейера зацепились за куртку, а затем женщине зажало руку. Травма оказалась лёгкой.

После случившегося белгородка обратилась в суд, который обязал работодателя выплатить компенсацию. Приставы вынесли запрет регистрационных действий в отношении пяти машин, принадлежащих компании. После этого предприятие выплатило деньги пострадавшей.

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#Производство#Белгородская область#Алексеевский горокруг#Эфко#Приставы#Наталья Корявых#Общество#Травма#Моральный вред#Йогурт
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