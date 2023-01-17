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Белгородэнерго построило сети для подведения электричества к 1428 участкам

Сегодня, 09:00
Фото: Белгородэнерго
В 2022 году филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» построил электросетевую инфраструктуру на территории 21 микрорайона индивидуального жилищного строительства, обеспечив возможность для подключения к электроснабжению 1428 участков жителей Белгородской области.

Мероприятия реализованы в соответствии с областным перечнем мероприятий по инженерному обустройству микрорайонов ИЖС.

Лидером по индивидуальному жилищному строительству остается Белгородский район, где в прошлом году смонтированы сети к 660 земельным участкам на территории микрорайонов «Дубровка», «Стрелецкое-83», «Стрелецкое-73», «Шагаровка-87», «Новосадовый».

Значительный объем работ также выполнен в микрорайонах «Восточный» г. Белгорода, «Набокинские сады», «Молодежный», «ИЖС-70 п. Маслова Пристань», «Крапивенский», «Глушинский», «Ул. Мира» соответственно в Старооскольском, Губкинском, Шебекинском, Яковлевском и Алексеевском городских округах.

Фото: Белгородэнерго

В общей сложности в прошлом году для этих целей построено свыше 50 километров линий электропередачи и 20 комплектных трансформаторных подстанций общей мощностью 5,5 МВА.

«Непосредственное участие в строительстве электросетевой инфраструктуры в районах новой частной застройки энергетики принимают уже более 17 лет. Это часть программы по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области, — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО „Россети Центр“ — „Белгородэнерго“ Антон Герасимов. — За все время обеспечено электроснабжение уже 80,4 тысяч участков. Мы понимаем, насколько важно, чтобы в первую очередь участок был обеспечен электричеством, поэтому всё стараемся делать качественно и в срок».

#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Белгородэнерго
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