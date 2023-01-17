Белгородэнерго построило сети для подведения электричества к 1428 участкам

«Непосредственное участие в строительстве электросетевой инфраструктуры в районах новой частной застройки энергетики принимают уже более 17 лет. Это часть программы по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области, — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО „Россети Центр“ — „Белгородэнерго“ Антон Герасимов. — За все время обеспечено электроснабжение уже 80,4 тысяч участков. Мы понимаем, насколько важно, чтобы в первую очередь участок был обеспечен электричеством, поэтому всё стараемся делать качественно и в срок».