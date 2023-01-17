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Posted Сегодня, 19:59

Published Сегодня, 19:59

Modified Сегодня, 20:00

Updated Сегодня, 20:00

«Арсенал» готов заплатить за экс-игрока «Рубина» 100 миллионов евро

Сегодня, 19:59
Фото: pxhere.com
Лондонский «Арсенал» предлагал 100 миллионов евро за вингера «Шахтера» Михаила Мудрика, однако, последний выбрал «Челси».

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на итальянские СМИ, после провала по трансферу украинца «канониры» сосредоточились на  приобретении хавбека «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

 

По данным источника, за 21-летнего футболиста «Арсенал» готов заплатить ту же сумму, что и за Мудрика – 100 млн евро.

 

Напомним, Хвича Кварацхелия известен в России по выступлениям за «Локомотив» и «Рубин». В нынешнем сезоне он является одним из лучших игроков Серии А: на его счету 15 матчей, 7 голов и 9 голевых передач.

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