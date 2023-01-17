«Арсенал» готов заплатить за экс-игрока «Рубина» 100 миллионов евро

Posted Сегодня, 19:59
Published Сегодня, 19:59
Modified Сегодня, 20:00
Updated Сегодня, 20:00
Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на итальянские СМИ, после провала по трансферу украинца «канониры» сосредоточились на приобретении хавбека «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
По данным источника, за 21-летнего футболиста «Арсенал» готов заплатить ту же сумму, что и за Мудрика – 100 млн евро.
Напомним, Хвича Кварацхелия известен в России по выступлениям за «Локомотив» и «Рубин». В нынешнем сезоне он является одним из лучших игроков Серии А: на его счету 15 матчей, 7 голов и 9 голевых передач.