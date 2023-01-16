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Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Задержанная в Брянске украинка хранила микросхемы для оружия в термосе с компотом

Сегодня, 12:41
Фото: 1MI
78-летнюю пенсионерку остановили на железнодорожном вокзале. Женщина намеревалась уехать в Беларусь, пишут «Брянские новости».

Пожилую украинку задержали в Брянске. У неё обнаружили 50 микросхем для создания оружия. Женщина прятала их в термосе для компота и еде.

Пенсионерку задержали на вокзале 12 января. На железнодорожный вокзал она пришла вместе с 73-летним местным жителем. Пожилую женщину разоблачили сотрудники службы безопасности вокзала, решившие проверить её багаж.

Следствие предполагает, что микросхемы женщина получила от своего брянского знакомого по почте. Она намеревалась перевезти их на Украину через Польшу. По данному факту возбудили уголовное дело.

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#Наталья Корявых#Общество#Происшествия#Брянск#Задержание#Микросхемы#ВСУ
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