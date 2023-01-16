За три года в Белгородской области из аварийного жилья переселили 2420 человек

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Как отметил Полежаев, с 2019 по 2022 год в Белгородской области из аварийного жилищного фонда планировалось переселить 1630 человек. На 31 декабря 2022 года за три года переселили 2420 человек – это 148,5% от плана.
По областной программе переселили 722 человека. Путём выплаты выкупной стоимости переселены 178 человек из аварийного жилья на территории Белгорода, Волоконовского, Ивнянского, Красногвардейского районов, Грайворонского, Губкинского, Новооскольского, Старооскольского и Яковлевского горокругов.
Другое жильё взамен изымаемого на территории Белгорода, Белгородского, Вейделевского, Ивнянского, Корочанского, Прохоровского районов, Губкинского, Шебекинского, Старооскольского, Яковлевского горокругов получили 544 человека.
Таким образом, национальный проект у нас исполнен с опережающими темпами. Программа завершена. В 2023 году мы будем полностью завершать всю программу переселения из аварийного жилищного фонда, которая была подтверждена финансированием Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Константин Полежаев
Глава региона Вячеслав Гладков добавил, что те решения, которые были приняты в конце 2020 года (увеличить темпы по выполнению данной программы), выполнены.
Мы понимаем, что после того, как мы завершим эту программу в 2023 году, это не говорит о том, что у нас аварийного жилья не будет. Нам за 2023 год нужно формирование программы на 2024 и последующие годы. Давайте готовить совещание в Москве с министерством строительства, встречайтесь с заместителем министра. Я буду звонить министру, буду просить назначить встречу. В первой декаде февраля на федеральном уровне этот вопрос отработаем, чтобы чётко понимать согласованные объёмы федеральных средств на 2024 и последующие годы.
Вячеслав Гладков