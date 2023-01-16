Военнослужащих в форме не пустили в паб «Гвозди» в Белгороде

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
14 января в кафе-паб «Гвозди» в Белгороде не пустили военнослужащих. Как сообщил «Бел.Ру» мужчина, ему сказали, что в заведение в военной форме заходить нельзя. Военнослужащий отмечает, что с таким случаем он ещё ни разу не сталкивался: «Наоборот люди с добротой везде встречают».
В Белгороде в «Гвозди» не пускают военнослужащих. До 22:00, просто посидеть, поесть.
отмечает мужчина на видео
Мы обратилась за комментарием к управляющему заведением, он пообещал дать ответ по этому случаю, но мы его так и не получили.
Напомним, что недавно под Белгородом при детонации боеприпаса погибли три человека. Подрыв РГД-5 в расположении совершил командир взвода.