Военнослужащих в форме не пустили в паб «Гвозди» в Белгороде

14 января в кафе-паб «Гвозди» в Белгороде не пустили военнослужащих. Как сообщил «Бел.Ру» мужчина, ему сказали, что в заведение в военной форме заходить нельзя. Военнослужащий отмечает, что с таким случаем он ещё ни разу не сталкивался: «Наоборот люди с добротой везде встречают».