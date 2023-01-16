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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Военнослужащих в форме не пустили в паб «Гвозди» в Белгороде

Сегодня, 14:38
Фото: предоставлено очевидцами
Об этом «Бел.Ру» рассказал военный. Мужчину 14 января не пропустили в кафе-паб «Гвозди».

14 января в кафе-паб «Гвозди» в Белгороде не пустили военнослужащих. Как сообщил «Бел.Ру» мужчина, ему сказали, что в заведение в военной форме заходить нельзя. Военнослужащий отмечает, что с таким случаем он ещё ни разу не сталкивался: «Наоборот люди с добротой везде встречают».

В Белгороде в «Гвозди» не пускают военнослужащих. До 22:00, просто посидеть, поесть.
отмечает мужчина на видео

Мы обратилась за комментарием к управляющему заведением, он пообещал дать ответ по этому случаю, но мы его так и не получили.

Напомним, что недавно под Белгородом при детонации боеприпаса погибли три человека. Подрыв РГД-5 в расположении совершил командир взвода.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Белгород#Военные#Кафе#Форма#Жалоба#Видео
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