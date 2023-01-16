В «Русиче» белгородцам за 400₽ предлагают посмотреть на вмятый экран

Жительница Белгорода Ксения решила сходить в кинотеатр «Русич», чтобы «насладиться красивой картинкой» во время просмотра второй части «Аватара». Но насладиться не удалось: в центре экрана красовалась вмятина. Остальные посетители зала № 1 в кинотеатре тоже вряд ли были в восторге, учитывая билеты по 400 рублей.