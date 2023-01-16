В «Русиче» белгородцам за 400₽ предлагают посмотреть на вмятый экран

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 19:20
Updated Сегодня, 19:20
Жительница Белгорода Ксения решила сходить в кинотеатр «Русич», чтобы «насладиться красивой картинкой» во время просмотра второй части «Аватара». Но насладиться не удалось: в центре экрана красовалась вмятина. Остальные посетители зала № 1 в кинотеатре тоже вряд ли были в восторге, учитывая билеты по 400 рублей.
Помимо экрана белгородку впечатлила и уборная комната «Русича». По её словам, половина кабинок не работают, что провоцирует длинную очередь.
Можно закрыть глаза на то, что там не работает половина туалетов, из-за чего огромная очередь, всё грязное и разваливается, но экран? Это же основное, зачем люди идут к вам!
Ксения, посетительница кинотеатра «Русич»