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Posted Сегодня, 18:56

Published Сегодня, 18:56

Modified Сегодня, 19:20

Updated Сегодня, 19:20

В «Русиче» белгородцам за 400₽ предлагают посмотреть на вмятый экран

Сегодня, 18:56
Фото: Соцсети "Честный Список | Белгород"
В кинотеатре на экране появилась вмятина, но белгородцам всё равно продают билеты на сеансы, пожаловалась жительница Белгорода «Честному Списку».

Жительница Белгорода Ксения решила сходить в кинотеатр «Русич», чтобы «насладиться красивой картинкой» во время просмотра второй части «Аватара». Но насладиться не удалось: в центре экрана красовалась вмятина. Остальные посетители зала № 1 в кинотеатре тоже вряд ли были в восторге, учитывая билеты по 400 рублей.

Помимо экрана белгородку впечатлила и уборная комната «Русича». По её словам, половина кабинок не работают, что провоцирует длинную очередь.

Можно закрыть глаза на то, что там не работает половина туалетов, из-за чего огромная очередь, всё грязное и разваливается, но экран? Это же основное, зачем люди идут к вам!
Ксения, посетительница кинотеатра «Русич»
Фото: Соцсети "Честный Список | Белгород"
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#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Русич#Кинотеатр#Жалоба
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